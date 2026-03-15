お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が、14日放送の読売テレビ「しんごの芽（芽は絵文字）」（土曜後11・30）に出演。あるテレビ番組の企画を“称賛”した。

当番組は「未来のヒット番組」を見つけるため、様々なテレビ企画のネタの可能性を探るもの。この日は「抱きしめる」をテーマに「人と人が抱きしめる瞬間を集めた企画」で、香取慎吾は「めちゃくちゃ良かったの」と前回も好評だったと振り返った。

結婚式を控えた娘が父を抱きしめたり、女手一つで育ててくれた母を息子が抱きしめるなど、感動的な映像を2人で見守った。

号泣するような場面はなかったが、カズレーザーは「抱きしめた後がめっちゃいいっすね。心が動いているな、というのが分かる」と琴線に触れる部分を指摘。「短ければ短いほどいい。長く見て、途中で飽きられたら嫌。30分だったらいけると思います」など、番組の企画として“推した”。

香取が「日曜の深夜とか」と話すと、カズレーザーも「朝のニュース番組の1コーナーとかでもいいっすわ。朝、占いとか流すんだったら、これ流した方がいい。全然、こっちの方が幸せになる」と推薦していた。