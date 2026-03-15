NCT・YUTA（中本悠太）、Snow Man佐久間大介とのオフショット公開「可愛くイケ散らかしてる」 映画『スペシャルズ』で共演
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTA（中本悠太／30）が12日、自身のインスタグラムを更新。現在公開中の映画『スペシャルズ』で共演している9人組グループ・Snow Manの佐久間大介（33）とのオフショットを公開した。
【写真】「可愛くイケ散らかしてる」NCT・YUTA（中本悠太）＆Snow Man佐久間大介の映画『スペシャルズ』オフショット
YUTAは「オフショット」という言葉とともに、「#スペシャルズ」「#ダイヤと桐生」「#オドロウゼ」といったハッシュタグを添え、佐久間との和気あいあいとした空気感が伝わる、仲むつまじいショットを複数枚投稿している。
コメント欄には「可愛くイケ散らかしてる」「可愛いしカッコいい」「貴重なオフショット嬉しい！」「イケメン2人」「楽しそう」などの声が多数寄せられていた。
【写真】「可愛くイケ散らかしてる」NCT・YUTA（中本悠太）＆Snow Man佐久間大介の映画『スペシャルズ』オフショット
YUTAは「オフショット」という言葉とともに、「#スペシャルズ」「#ダイヤと桐生」「#オドロウゼ」といったハッシュタグを添え、佐久間との和気あいあいとした空気感が伝わる、仲むつまじいショットを複数枚投稿している。
コメント欄には「可愛くイケ散らかしてる」「可愛いしカッコいい」「貴重なオフショット嬉しい！」「イケメン2人」「楽しそう」などの声が多数寄せられていた。