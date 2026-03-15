［東日本大震災］

東京電力福島第一原子力発電所（福島県）の廃炉作業では、先端技術の導入が図られ、作業の加速化や円滑化が期待される。

２０５１年の廃炉完了に向けた最難関の工程は、溶融燃料（デブリ）の取り出しだ。新年度はデブリ回収装置「ロボットアーム」の初投入など、安全な廃炉に向けた新技術の活用が進む。

蛇腹状に伸縮、四方へ駆動

デブリ取り出しの新たな「切り札」として期待されるのが、遠隔操作で動くロボットアームだ。東電は今夏にも、アームを２号機原子炉格納容器に入れ、内部調査などに着手する。早ければ年内に、格納容器底部にたまった少量のデブリを採取する計画だ。

ロボットアームは最大全長約２２メートル、重さ約４・６トンで、蛇腹状に伸縮する。先端部に金ブラシや真空容器を装着することで、最大約２ミリのデブリを付着させたり吸い込んだりできる。先端部はカメラや切断機などにも取り換えられ、内部調査や障害物の撤去にも活用できる。

過去にデブリを採取した「釣り竿（ざお）式装置」が直線的な動きしかできないのに対し、アームは前後左右に駆動できるため、より広範囲のデブリを探索・回収できる特長がある。

アームは２０１７年から、国際廃炉研究開発機構が設計を始めた。東電は当初、２１年にアームでデブリ取り出しを始める予定だったが、新型コロナの感染拡大や制御プログラムの修正などで開発が難航し、約５年遅れでの投入となる。

デブリは１１年の炉心溶融事故で発生し、１〜３号機で推計８８０トンある。東電は採取したデブリの性状を分析することで、３７年以降の本格的な取り出しに向けた工法の検討などに役立てる方針だ。

炉内を３Ｄ化、訓練に活用

廃炉作業の鍵を握る新技術の一つが、日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）がデジタル空間に福島第一原発を再現した「デジタルツイン」だ。

同原発１〜３号機の事故前の資料や過去の内部調査などで撮影した映像を組み合わせ、３Ｄで再現している。高線量のため、人が立ち入ることが難しい原子炉格納容器内部も、パソコン上で見ることができる。

東電が実施している３号機の超小型ドローン調査の模擬訓練でも活用された。デブリの熱による湯気や放射線の影響で見えにくい格納容器内部を再現し、作業員に見せたという。「不鮮明な内部の環境をイメージできた」（東電担当者）。

デジタルツインには、事故前後の内部状況の比較や採取したデブリの分析データの表示機能もある。開発したＪＡＥＡの山下拓哉氏は「作業に役立つ情報共有の基盤にしていきたい」と意気込む。

ＪＡＥＡは、放射性物質濃度が高い場所を特定する取り組みも進めている。その一つは、放射線測定器とレーザースキャナーを搭載した犬型ロボの実用化だ。高線量の原因となっている配管などを撤去できれば、作業員の安全につながる。ＪＡＥＡの佐藤優樹氏は「作業員の精神的な不安を解消したい」と話す。

今後は放射線量のデータもデジタルツインに集約し、廃炉作業の計画を立てる際に活用していく。

ＶＲで「予習」

原子力規制庁では、水素爆発で建屋が損壊した福島第一原発４号機内部の状況を３Ｄスキャナーで記録し、仮想現実（ＶＲ）で再現している。経年変化の確認などに用いるほか、事故分析の調査に立ち入る職員の“予習”にも役立つ。

３Ｄスキャナーは、建屋内部からレーザーを照射し、そのはね返りから構造物などの形状を測定する。金堀雄樹記者もＶＲゴーグルを装着し、４号機内部をのぞいた。臨場感ある映像が広がり、爆発の影響で落ちそうな天井や、散乱したままのがれきが生々しい。手に握ったコントローラーを操作すれば、動き回ることもできる。

４号機はデブリが残る１〜３号機より放射線量は低いものの、長時間の滞在は困難だ。規制庁の担当者は「現場をイメージできれば作業を効率的に進められる」と話す。

事故耐性燃料 実用化目指す

原子力発電所の運転で使われる核燃料棒については、安全性を向上させた「事故耐性燃料（ＡＴＦ）」の開発が進んでいる。

福島第一原発の事故では、核燃料のウランを収めたジルコニウム合金製のカバー「被覆管（ひふくかん）」が高温の水蒸気と反応し、大量の水素が発生したことで、水素爆発が引き起こされた。この教訓を受けて、ＡＴＦではジルコニウム合金製の被覆管をクロムでコーティングしたり、新たな素材にしたりすることで、水素爆発の危険性を大きく低減させる。

日本では２０１５年度から、資源エネルギー庁が日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）に委託し、原子炉メーカーとともに開発中だ。各国が開発にしのぎを削る中、ＪＡＥＡなどは３５年以降の実用化を目指している。

人材育成、海外のノウハウ

米廃炉関連企業「アメンタム」ローレン・ジョーンズ氏

原子力施設の廃炉が進む欧米では専門で廃炉を請け負う会社が存在し、安全で効率的な作業が行われてきた。米廃炉関連企業「アメンタム」（バージニア州）のローレン・ジョーンズ上級副社長が本紙の書面インタビューに応じ、廃炉の本丸となるデブリの取り出しに携わる人材を、福島第一原発が立つ福島県双葉町で育成する計画を明らかにした。

アメンタム社は約８０か国に５万３０００人以上の従業員がおり、放射能汚染事故が起きた英セラフィールドの原子力施設やウクライナのチョルノービリ原発などで廃炉に向けた技術支援を担ってきた。ジョーンズ氏は「海外で培った人材育成のモデルを導入する」とのプランを示した。デブリ取り出しなどに使う遠隔機器の操作方法や、健康へのリスクを低減するための放射線の知識などを教える施設を、２０２９年までに双葉町内に作る方針だ。

東京電力とは２２年に協定を締結している。「開発済みの技術や機器を統合し、現場の問題を解決したい」とし、デブリを大量に取るための技術革新に取り組む考えを示した。

アメンタム社は昨年１０月、双葉町にオフィスを設けた。ジョーンズ氏は「廃炉だけでなく、地域社会の経済にも資することが目標だ」として、町の求めに応じて復興に貢献する考えも明らかにした。

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科学部 沼田良宗、金堀雄樹、加藤遼也、ワシントン支局 中根圭一、編成部 河合修平、デザイン部 武居智子が担当しました。