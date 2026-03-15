＝LOVE大谷映美里、“超ミニ丈”私服で美脚披露「誰もが憧れるスタイル」「お人形さんみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/15】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が3月13日、自身のInstagramを更新。ミニボトムの私服姿を公開した。
【写真】指原プロデュース27歳美女「お人形さんみたい」“超ミニ丈”私服姿
大谷は「私服！可愛いでしょ 久しぶりにハーフツインしてもらった日」とコメントし、夜の街頭での私服ショットを公開。ハーフツインの髪型に体にフィットしたタイトなシルエットのピンクのトップス、白地に黒のドット柄のマイクロミニのボトムを着用し、透け感のある白いニーハイソックスを履いたスラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「ガーリーで可愛すぎる」「お人形さんみたい」「誰もが憧れるスタイル」「脚長くて綺麗すぎ」「センス抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース27歳美女「お人形さんみたい」“超ミニ丈”私服姿
◆大谷映美里、ミニボトム×透けニーハイソックスの私服ショット公開
大谷は「私服！可愛いでしょ 久しぶりにハーフツインしてもらった日」とコメントし、夜の街頭での私服ショットを公開。ハーフツインの髪型に体にフィットしたタイトなシルエットのピンクのトップス、白地に黒のドット柄のマイクロミニのボトムを着用し、透け感のある白いニーハイソックスを履いたスラリとした美しい脚を見せている。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ガーリーで可愛すぎる」「お人形さんみたい」「誰もが憧れるスタイル」「脚長くて綺麗すぎ」「センス抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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