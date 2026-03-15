3月場所初日、一山本と阿武剋の勝負は見る者の背筋に冷気を走らせた。

立ち合い、鋭く当たった一山本の頭が阿武剋のアゴに当たった。続いてもう一度、一山本の頭が阿武剋の額に当たる。直後、阿武剋は膝から崩れ、尻もちをつくように倒れた。

ビデオを見るとその詳細がすぐわかる。ところが、土俵下の勝負審判も、別室で動画を注視しているはずの親方衆もただ成り行きを見守るだけで、緊急的な対応は一切しなかった。やや間があって、阿武剋は朦朧とした様子で立ち上がり、危うい足取りで挨拶をすると、呼び出しの肩を借りて土俵を降りた。そこに車椅子が迎えに来るわけでもなく、阿武剋は自力で支度部屋に戻った。【取材・文＝小林信也（作家・スポーツライター）】

【写真】阿武剋が負傷した3月場所が行われているエディオンアリーナ大阪

土俵下に救急救命士が

ABEMAの解説者・花田虎上さんは「動かない方がいい」「脳震盪を起こしているんです」とすぐ叫んでいた。それが当然の対応であり、配慮だ。しかし、日本相撲協会にはまだその程度の救急対応意識さえ共有されていなかった。

阿武剋（日本相撲協会の公式サイトより）

阿武剋は翌日、「左足首関節捻挫で休場」と発表された。倒れた際に痛めたものだろうか。そのケガも心配だが、それ以上に脳震盪の後の処置・静養は十分に施されたのか、それが案じられる。

相撲界では「礼儀」が重んじられている。いかなる場合でも土俵に上がる時、降りる時には「お互いに礼」をする。それはもちろん清々しい伝統であり規律だ。が、脳震盪を起こした力士にもそれを強制するのだろうか？

実は、日本相撲協会はちょうど2年前、2024年の3月場所から救急救命士を土俵下に配置している。ネット上でも、2024年7月12日に国士舘大学が発信したニュースリリースが確認できる。

『日本相撲協会と協定を締結 本場所で本学救急救命士が土俵際に待機 7月名古屋場所では平日2人休日1人体制』のタイトルで次のように記されている。

『この協定は、大相撲本場所中、その開催場所に救急救命士を常時待機させることにより救護救急体制を拡充し、力士などの安全・安心を向上させるための枠組みを定めたもので、同協会が、力士の頭頚部外傷に対する対策強化の一環として導入しました』

すぐに機能を発揮

テレビ中継でも、土俵から少し離れた花道の脇で、『救命士』のビブスを付けた体育会系とおぼしきスタッフが座っている姿がしばしば映し出されるようになり、どんな役割を担っているのか、気になっていた。

救急救命士導入のきっかけは複数あったと言われる。2021年春場所の相撲で首のあたりを強打した三段目力士が、場所後に急性呼吸不全で亡くなった。2022年初場所2日目には、宇良が後ろ向きで土俵下に転落。後頭部を床に打ち付けたためか、しばらく動けなかった。多くのファンが最悪の事態も案じる光景だった。幸い宇良はまもなく立ち上がり、朦朧とする様子でなんとか土俵を降り、車いすで支度部屋に戻った。

同じく2022年九州場所千秋楽でもアクシデントが起こった。優勝決定戦が巴戦になり、阿炎と対戦した高安が立ち合いで阿炎の胸に頭をぶつけ、崩れるように手をついた。自力で立ったものの、脳震盪を起こしているように見えた。高安は呼出しの助けを借りて土俵を降りた。

問題はこの後だ。続く貴景勝との一番に阿炎が敗れたら、高安は再び土俵に上がり、貴景勝と戦うことになる。それを許すのか、誰が判断するのか。他のスポーツには、『競技中に脳震盪を起こした選手はその試合から除外され、戻ることが許されない』などの厳格な規定がある。選手の健康と安全を守るためだ。ところが、日本相撲協会にはそうした安全基準が不十分だった。

そこで2024年春場所（3月）から導入された救急救命士の配備は、すぐに機能を発揮した。同場所4日目、幕内剣翔が取組中に左ひざを痛めたとき、勝負審判の親方とともに土俵に上がり、救急対応にあたる姿が見られた。

同年九州場所6日目には、琴勝峰に突き落とされた御嶽海が後ろ向きで土俵下に落ちた。しばらく動けない御嶽海に救急救命士が駆け寄り、担架で救急搬送するまで寄り添った。

見当たらない救急救命士の姿

その後も、幕下の取り組みで脳震盪の症状が見られたとき、二人の救急救命士が土俵に上がり「いったん座りましょう」と力士を説得、両脇から支えて安全に土俵から降りる手助けをしたという実例もある。

ところが今回、彼らは登場しなかった。脳震盪ではないと判断したのか、幕下とは違い満員の観衆が見つめる土俵に気後れしたのか。だとすれば、審判長がすぐ出動を要請するなどの仕組み（プロトコル）も必要ではないか。

私はそんな疑問を感じて、一山本対阿武剋の一番をビデオで見直した。するとこの日の花道には、救急救命士の姿が見当たらない。呼出しさんの肩を借りてゆっくりと支度部屋に戻る阿武剋に駆け寄る姿はなく、花道のどこにもそれらしい影はなかった。

果たして、今場所は救急救命士の常駐が見送られたのか。あるいはたまたまその日、その時、会場を離れていたのか？

日本相撲協会と協定を結んでいるはずの（そして上記ニュースリリースの発信者である）国士舘大学広報部に問い合わせると、次の回答が寄せられた。

「お問い合わせの件につきまして、今場所も日本相撲協会と協定を結び、救急救命士を派遣しております。活動の詳細に関しての取材依頼やお問い合わせに関しては、日本相撲協会を通すことになっておりますため、私どもから回答できかねる状況でございます。恐れ入りますが同協会にお問い合わせいただけますと幸いです」

今場所も救急救命士が常駐していることは確認できた。5日目には、桟敷席で体調の悪くなった高齢者の処置をしたとの情報も聞こえてきた。せっかく救急救命士が常駐しながら機能しないことがないよう、今後は活動報告を日本相撲協会の公式サイトに掲載するなども含め、いっそうの改善と充実を願いたい。

スポーツライター・小林信也

デイリー新潮編集部