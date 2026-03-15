好感度の高さやイメージの良し悪しを何より気にするのが芸能界。2月下旬に発表された「理想の上司」アンケートと「好きな司会者ランキング」で生じた“異変”が話題だ。

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【写真を見る】9年連続で1位だった「麒麟・川島に敗れた男」とは？

業界屈指の安定感

スポーツ紙デスクが言う。

「朝の情報番組『ラヴィット！』（TBS系）でMCを務める、お笑いコンビ麒麟の川島明（47）が、その両方で1位になったのです」

「理想の上司」は、明治安田生命が春から新社会人になる学生を対象に行ったアンケート調査だ。2016年から続いており、男性では昨年まで、タレントの内村光良（61）が9年連続で1位の座を守ってきた。このほど1位に輝いた川島は、昨年まで2年連続で6位。何が評価されたのか。

川島 明

「月曜から金曜までの生放送なので、アイドルグループのメンバーがフリスビーを使った企画中に転倒してケガを負ったり、スタイリストが遅刻してタレントの衣装が間に合わなかったりと、ハプニングに見舞われることも少なくない。川島はそれらに落ち着いて対処しつつ、視聴者へのフォローや気遣いを忘れません。番組の仕切り役としては、業界屈指の安定感だと思いますよ」（同）

いまや押しも押されもせぬ番組の顔というワケ。ちなみに2位は内村、3位は俳優の鈴木亮平（42）という具合。意外なところでは、米メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手（31）が8位に。他方、女性部門は10年連続で日本テレビの水ト麻美アナ（38）がトップの座を守った。

各年代から高い支持

芸能関係者が解説する。

「川島はよく頑張っていると思いますよ。『ラヴィット！』の前番組は、落語家の立川志らく（62）がMCだった情報番組『グッとラック！』でした。こちらは志らくの説教臭さや度重なる失言、上から目線とされた物言いなどが災いし、わずか1年半で終了。その後を継ぐプレッシャーは、相当なものだったはず」

21年3月から始まった番組は、当初こそ視聴率が1％台を記録するなど苦しんだが、この春で放送は6年目に突入するほど好調だ。川島のMCぶりは、必然的に「好きな司会者ランキング」での高い評価にもつながった。こちらは、オリコンニュースが09年から公表している。

「一昨年までマツコ・デラックス（53）が5年連続で1位でした。昨年、川島が殿堂入りしたマツコの後釜に座り、今年で2度目の快挙となった。とくに目を引くのが、30代、40代、そして50代という各年代から高い支持を集めている点。その結果、総合成績はダントツでしたよ」

川島に次ぐのは、誰もが知るそうそうたる顔ぶれだ。

「2位はTBSアナウンサーの安住紳一郎（52）、3位にお笑いコンビ・サンドウィッチマンの二人、4位がダウンタウンの浜田雅功（62）で、5位には明石家さんま（70）という具合です。屈指の大物ばかりですね」

「有吉から交代するタイミングは悪くない」

晴れて“2冠”を達成した川島には、早くもSNSを中心にNHK紅白歌合戦における司会就任を期待する声が上がっている。

「3年前から司会を務める有吉弘行（51）の、毒舌を封印した無難な進行に物足りなさを訴える視聴者の意見が出始めているとか。その点、川島は17年から4年連続で紅白の総合司会だった内村のような明るいキャラがウリ。有吉から交代するタイミングとしても、決して悪くはありません」

相方の田村裕（46）とのコンビ歴は今年で27年。07年には田村が自身の貧困生活を描いた自叙伝『ホームレス中学生』が大ベストセラーに。川島は「麒麟のじゃない方」と呼ばれる悲哀を味わったそうだが、今度は川島が「国民的歌番組の司会者」として脚光を浴びることになるかもしれない。

「週刊新潮」2026年3月12日号 掲載