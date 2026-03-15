ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 人・人・人…なぜ？人気鮮魚チェーン「角上魚類」の開店に大行列！カ… 人・人・人…なぜ？人気鮮魚チェーン「角上魚類」の開店に大行列！カニもノドグロも超お得！安い＆新鮮の秘密を大調査【それスタ】 人・人・人…なぜ？人気鮮魚チェーン「角上魚類」の開店に大行列！カニもノドグロも超お得！安い＆新鮮の秘密を大調査【それスタ】 2026年3月15日 17時1分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 人気鮮魚チェーンの新規オープンに大行列！これほど人が集まるワケは？角上魚類の人気の秘密を大調査！ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, リペア工事, 介護タクシー, 大船, 大学, 神奈川, 上田, 明治大学, グループウェア, 海