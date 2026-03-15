「さすがに心配」九州ダービーにも敗れ痛恨５連敗。大苦戦のアビスパにSNSざわつく「絶不調」「マジで大丈夫か…？」
アビスパ福岡は３月15日、J１百年構想リーグ第６節でV・ファーレン長崎と敵地で対戦した。
開幕節のファジアーノ岡山戦（１−１、PK６−５）以降、黒星が続く福岡。悪い流れを断ち切るためにも、九州ダービーとなる長崎戦はぜひとも勝利したい一戦だった。しかし、スコアレスで迎えた76分にPKを献上。チアゴ・サンタナに決められ、先制を許すと、その後の反撃も及ばず、０−１で敗れた。
痛すぎる５連敗。特別大会で大苦戦を強いられている福岡に、SNS上では以下のような声があがった。
「なかなかトンネルから抜け出せないな」
「戦力が足りなすぎる」
「絶不調」
「この半年はマジで我慢なんだろうな」
「まだまだJ１のサッカーできてない」
「過去最低のシーズン」
「相当厳しい」
「アビスパは地獄」
「さすがに心配」
「アビスパマジで大丈夫か...？」
チームは次節、中２日で清水エスパルスをホームに迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
開幕節のファジアーノ岡山戦（１−１、PK６−５）以降、黒星が続く福岡。悪い流れを断ち切るためにも、九州ダービーとなる長崎戦はぜひとも勝利したい一戦だった。しかし、スコアレスで迎えた76分にPKを献上。チアゴ・サンタナに決められ、先制を許すと、その後の反撃も及ばず、０−１で敗れた。
「なかなかトンネルから抜け出せないな」
「戦力が足りなすぎる」
「絶不調」
「この半年はマジで我慢なんだろうな」
「まだまだJ１のサッカーできてない」
「過去最低のシーズン」
「相当厳しい」
「アビスパは地獄」
「さすがに心配」
「アビスパマジで大丈夫か...？」
チームは次節、中２日で清水エスパルスをホームに迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集