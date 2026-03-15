「サッカーを始めてから最も奇妙」決めた本人がそう語る…三笘欠場の一戦で“謎のゴール”
滅多に見られない、世にも奇妙な決勝点だ。
現地３月14日に開催されたプレミアリーグ第30節で、三笘薫が所属するブライトンは、サンダーランドと敵地で対戦。ファビアン・ヒュルツェラー監督から「それほど酷い状態ではない。CTスキャンでは損傷は見られず、あとは痛みに耐えられるかどうかだ」と評されていた三笘はベンチ外となったなか、１−０で接戦を制した。
この一戦で唯一生まれたゴールが大きな注目を集めている。
58分、ペナルティエリア右でボールを持ったヤンクバ・ミンテがバランスを崩しながら、クロスなのか、シュートなのか、判断がつかないような微妙なキックで、ボールをゴール方向に飛ばした。
すると、チームメイトのヤン・ポール・ファン・ヘッケが、相手GKメルケル・エルボリの前に立っており、上手い具合にブラインドとなるなか、そのままゴールに吸い込まれたのだ。
クロスがたまたまではなく、狙い通り――。地元メディア『Sussex World』によれば、ミンテは試合後のインタビューでそう証言した。
「クロスを上げようと思っていたんだけど、ゴールが見えたのでシュートを打った。サッカーを始めてから最も奇妙なゴールだが、良いゴールだし、勝点３を獲得できた」
また、ヒュルツェラー監督も「奇妙なゴール」と表現した。
「彼の中で今季最もナイスなゴールではないが、ゴールはゴールだ。彼は報われた。サッカーは必ずしも美しくある必要はなく、効果的であればいい」
21歳のガンビア代表FWは味わい深い今季２点目を挙げ、リーグ戦11試合ぶりの先発に見事に応えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】え!? 世にも奇妙な決勝点
現地３月14日に開催されたプレミアリーグ第30節で、三笘薫が所属するブライトンは、サンダーランドと敵地で対戦。ファビアン・ヒュルツェラー監督から「それほど酷い状態ではない。CTスキャンでは損傷は見られず、あとは痛みに耐えられるかどうかだ」と評されていた三笘はベンチ外となったなか、１−０で接戦を制した。
この一戦で唯一生まれたゴールが大きな注目を集めている。
すると、チームメイトのヤン・ポール・ファン・ヘッケが、相手GKメルケル・エルボリの前に立っており、上手い具合にブラインドとなるなか、そのままゴールに吸い込まれたのだ。
クロスがたまたまではなく、狙い通り――。地元メディア『Sussex World』によれば、ミンテは試合後のインタビューでそう証言した。
「クロスを上げようと思っていたんだけど、ゴールが見えたのでシュートを打った。サッカーを始めてから最も奇妙なゴールだが、良いゴールだし、勝点３を獲得できた」
また、ヒュルツェラー監督も「奇妙なゴール」と表現した。
「彼の中で今季最もナイスなゴールではないが、ゴールはゴールだ。彼は報われた。サッカーは必ずしも美しくある必要はなく、効果的であればいい」
21歳のガンビア代表FWは味わい深い今季２点目を挙げ、リーグ戦11試合ぶりの先発に見事に応えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】え!? 世にも奇妙な決勝点