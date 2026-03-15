「たくさんの人に支えられてここまで来れました」代表100試合の長谷川唯が見据えるアジア女王「チーム全員で頑張りたい」【女子アジア杯】
力の差を見せつけた。
オーストラリアで開催中の女子アジアカップ。日本は準々決勝でフィリピンと対戦。古賀塔子の２ゴール、田中美南、千葉玲海菜、松窪真心、谷川萌々子、植木理子も得点し、７−０の完勝を収めた。
攻めあぐねる時間帯もあったが、焦れずに攻撃を繰り出し、７つのゴールを奪ってみせた。試合後のフラッシュインタビューで、キャプテンの長谷川唯は次のように振り返る。
「前半は、予選と同じように難しい戦いでしたけど、続けていくうちに、ゴールが来るっていうのも自分の中で確信もありました。チームとして不安もなかった。その結果、後半にしっかり間が空いてきたところで、こうやって７点を取って勝てたのは、すごく良かった」
今大会で上位４チームに入れば、来年の女子ワールドカップの出場権を得られる。日本は世界行きのチケットを手にした。
「出場権は最低限、絶対に取らなきゃいけないところでしたけど、本当に取れて嬉しいですし、ここから大会は（試合が）２つ続くので、しっかり優勝できるように、チーム全員で頑張りたいと思います」
そしてこのフィリピン戦は、長谷川にとって代表100試合目だった。
「ここまで来るのに、けっこう長く時間はかかりましたけど、本当にたくさんの人に支えられてここまで来れました。なかなか結果が出ない時期だったり、まだ目ざしている途中でもあるので、しっかり今大会は優勝して、次につなげられたらいい」
背中に「100」の数字が入ったユニホームを手に、長谷川は笑顔を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこJ期待の21歳が決めた！ 松窪真心が待望の代表初ゴール
オーストラリアで開催中の女子アジアカップ。日本は準々決勝でフィリピンと対戦。古賀塔子の２ゴール、田中美南、千葉玲海菜、松窪真心、谷川萌々子、植木理子も得点し、７−０の完勝を収めた。
攻めあぐねる時間帯もあったが、焦れずに攻撃を繰り出し、７つのゴールを奪ってみせた。試合後のフラッシュインタビューで、キャプテンの長谷川唯は次のように振り返る。
「前半は、予選と同じように難しい戦いでしたけど、続けていくうちに、ゴールが来るっていうのも自分の中で確信もありました。チームとして不安もなかった。その結果、後半にしっかり間が空いてきたところで、こうやって７点を取って勝てたのは、すごく良かった」
「出場権は最低限、絶対に取らなきゃいけないところでしたけど、本当に取れて嬉しいですし、ここから大会は（試合が）２つ続くので、しっかり優勝できるように、チーム全員で頑張りたいと思います」
そしてこのフィリピン戦は、長谷川にとって代表100試合目だった。
「ここまで来るのに、けっこう長く時間はかかりましたけど、本当にたくさんの人に支えられてここまで来れました。なかなか結果が出ない時期だったり、まだ目ざしている途中でもあるので、しっかり今大会は優勝して、次につなげられたらいい」
背中に「100」の数字が入ったユニホームを手に、長谷川は笑顔を見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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