◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)

日本代表・侍ジャパンが準々決勝でベネズエラに敗戦。井端弘和監督が試合後、大谷翔平選手の起用について説明しました。

この日の大谷選手は1点を追う初回、スアレス投手のスライダーをライトスタンドへ運び同点ソロホームランを放ちます。3回、ランナー2塁のチャンスでは申告敬遠で勝負を避けられ、4回の第3打席と7回の第4打席では三振。9回はショートフライで最後のバッターとなりました。井端監督はこの日の大谷選手のプレーについて、「非常に相手投手が良いボール投げてましたし、きっちりアウトコースにスライダーとか良いところに投げられた。(初回に)1点を取られた後にすぐ追いつくようにホームランを打ってくれたところでは変わりなくさすがだなと思います」と振り返りました。

大谷選手の登板可能性について問われると、「大谷選手が途中から投げるっていう選択肢はなかったのかなと思いますので、それはやってみないと分からないことかなと思います。投げてたなら先発はさせてたかなと思います」と答えました。

侍ジャパンはこの日ベネズエラに12個の三振を奪われ、投手陣は3本被弾するなど10安打8失点。「打つ方は力をつけて、投げる方もストレートで押せるとか、変化球を磨くとか、というところで次の大会に挑んでもらえれば日本の野球の発展につながるのかなと思います」と選手たちに期待を込めました。