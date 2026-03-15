◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第6節 福島―岐阜（2026年3月15日 岐阜メモリアルセンター長良川競技場）

J3福島は15日、アウェーでJ3岐阜戦に臨む。試合に先立ってベンチ入りメンバーが発表され、今季から加入したFW三浦知良（59）が3試合連続となるベンチ入りを果たした。出場すれば自身が前節に塗り替えたJ最年長出場記録を59歳17日に更新する。

2月7日の開幕戦ではスタメン入り。Jシーズン開幕戦のピッチは2017年以来9年ぶりで、J公式戦はJ2横浜FC時代の21年3月10日以来1795日ぶりだった。J公式戦の最年長出場記録（58歳11カ月12日）を更新する先発起用で前半20分までプレー。代名詞のシザース、魂のスライディングも披露してスタンドを沸かせた。試合後は「自分を褒めてあげたい」と手応えも口にしていた。

第2、3節はベンチ外だったものの第4節から2試合続けてベンチ入りを果たした。ホーム開幕戦となった8日の長野戦では終盤に途中出場し、自身が持つJ最年長出場記録を59歳10日に更新。短いプレー時間ながら今季初勝利（4―2）に貢献した。

今季初の連勝が懸かった一戦でJ最年長出場記録更新と、自身がJ2横浜FC時代の17年3月12日にマークした「50歳14日」のJ最年長得点記録の更新を狙う。