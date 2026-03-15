クボタとR栃木のプレーオフ進出が決定！ 残る枠は西地区1チームのみ

クボタスピアーズ大阪とレーヴィス栃木がV.LEAGUE MEN（Vリーグ男子）のプレーオフ進出を決めた。

クボタは14日（土）に行われたきんでんトリニティーブリッツとのホーム戦にセットカウント3-1で勝利。レギュラーシーズン（RS）の戦績を21勝6敗とした。この結果をもってクボタの西地区2位以上が確定し、プレーオフ進出が決定した。

一方のR栃木は15日（日）に開催された長野GaRonsとのホーム戦にストレート勝利。レギュラーシーズン（RS）の戦績を20勝6敗とした。この結果をもってR栃木の東地区2位以上が確定し、プレーオフ進出が決定した。

昨シーズン、クボタは西地区4位で、R栃木は東地区4位でRSを終え、プレーオフ進出が叶わなかった。雪辱を果たしたい今シーズンはここまで、両チームともに勝利を積み重ねている。

現在はこの2チームのほか、東地区2位以上を確定させた北海道イエロースターズもプレーオフ進出を決めている。残る枠は西地区の1チームのみ。Vリーグ男子のプレーオフは4月11日（土）と12日（日）に北海道札幌市の北ガスアリーナ札幌46で行われる。