80年以上も前、アメリカとの無謀な戦争に突き進んだ日本。なぜ立ち止まれず、膨大な犠牲を出してしまったのでしょうか。昭和天皇の貴重な肉声を記した史料から浮かぶのは、陸軍の独断専行を止められなかった後悔。現代の私たちにも問い掛けています。

■元宮内庁長官のメモ、7年前に公開

昭和天皇の考えを示す、貴重な記録が残されている「拝謁記」（1949年〜1953年）。戦後、初代・宮内庁長官の田島道治が昭和天皇に面会した際にしたためた、私的なメモです。

7年前、初めて公開されました。

日本大学の古川隆久教授

「田島長官と昭和天皇の“おしゃべり”が全部記録されているものになります」

「公表を前提としていないので、その時昭和天皇の言ったことを田島長官が覚えている限りで、忖度（そんたく）なしに書いていた。他の宮中関係者にも言っていないかもしれない事をたくさん言っています」

■戦争を繰り返さないよう…振り返る会話

この拝謁記の中に、昭和天皇と田島長官が再び戦争にならないよう、過去を振り返る会話が残されています。

田島長官（1953年）

「陛下の御思召（おぼしめし）は、如何（いかが）でございませうか」

昭和天皇（同年）

「矢張（やは）り 張作霖爆死事件迄（まで）戻らねば駄目で そこから始めた方がいゝだらう」

■軍事勢力トップの排除へ起こした事件

張作霖爆殺事件とは、日米開戦の13年前である1928年6月に中国で起きた事件です。

当時、日本陸軍・関東軍の一部は、現在の中国東北部への勢力拡大を狙っていました。張作霖はこの一帯を実質的に支配する軍事勢力のトップで、乗っていた列車ごと爆殺されたのです。

戦後の研究でこの事件は、陸軍・関東軍の一部が張作霖を排除するために起こしたものと判明しています。

現場は、今の中国東北部に位置する都市の瀋陽。皇姑屯事件歴史博物館では、爆破された列車のレプリカが置かれています。発生から100年近くたった今も、近代史の1ページとして事件を伝えています。

■「敗戦に至る禍根の発端」との記述が

拝謁記の中で、昭和天皇がこの事件への対応の誤りがその後の戦争のきっかけになったと考えていることが分かる記述が見つかりました。

「張作霖事件のさばき方が不徹底であつた事が 今日の敗戦に至る禍根の抑々（そもそも）の発端故（ゆえ）」

■爆殺事件、満州事変…敗戦までの流れ

この張作霖爆殺事件の3年後には関東軍が満州事変を起こし、日本は国際的に孤立を深めました。さらに日中戦争（1937年）や日米開戦（1941年）と突き進み、敗戦への道をたどります。

なぜ昭和天皇は、張作霖爆殺事件がその後の戦争から敗戦に至るきっかけと考えていたのでしょうか。

■事件への関与を認めなかった軍部

事件当時、昭和天皇に仕えていた人物のインタビューが日本テレビに残されていました。元侍従の岡本愛祐さんです（1981年当時の発言）。

岡本さん

「（当時の田中首相が）陛下の御前に出ましてね、張作霖の爆死事件をご報告したんですよ。『誠に残念な事ではあるけれども、これは日本の軍人がやった事で誠に申し訳ない事だと』」

ところが、事態はこれで収まりません。

岡本さん

「今度は陸軍大臣が出てきたんです。『あれは日本の軍人でなくて、支那側（中国側）のやった事でございます』と申し上げたんですよ」

当時陸軍は関与を認めず、張作霖を爆殺したとして処分された者はいませんでした。拝謁記の中で昭和天皇は、この事件への対応をこうも振り返っています。

「張作霖事件の処罰を曖昧にした事が後年陸軍の紀綱（きこう）のゆるむ始めになつた。信賞必罰はしなければならぬ」（1951年）

「張作霖爆死を厳罰にすればよかつたのだ」（1952年）

事件を起こした陸軍の独断専行をゆるした事への後悔を、赤裸々に述べています。

■当時27歳…軍部に押し切られる形に

事件当時、昭和天皇は即位後間もない27歳。側近だった岡本侍従は1981年、取材に対して「（その頃から軍部に押し切られる形が）始まったと思いますね」と事件当時を振り返っています。

張作霖爆殺事件をきっかけに、軍をコントロールすることができなくなっていったといいます。

それを示すかのように、拝謁記の中で昭和天皇は「下剋上（げこくじょう）」という言葉をしきりに口にします。

「何といつても『下剋上』の勢がいつの間にか出来たから」（1953年）

天皇は陸海軍を統帥する立場でしたが、軍を統制できなかったのはなぜなのでしょうか。

「私がもつとはつきりした態度がとれた筈（はず）だといふ様な意味をいつてるけれども それは事実と相違するので 下剋上でどうする事もできぬ 軍部大臣にいつてもどうとも動かぬ」（1951年）

「私など戦争を止めようと思つてもどうしても勢に引づられて了つた（しまった）」（1953年）

天皇であっても、「下剋上」と「勢（いきおい）」によって軍の意向に抗えなくなったといいます。

■「天皇の中での一貫した戦争観」

志學館大学の茶谷誠一教授

「拝謁記に出てくる昭和天皇の具体的な言葉で言うと、一つは『下克上』という言葉ですね。まさに（陸軍の）中堅層が上層部の言うことを聞かずに、勝手なことを自分たちの判断だけでやってしまう」

「なんで無謀なアメリカとの戦争を始めたのかを昭和天皇なりの考えでさかのぼっていくと、きっかけが張作霖爆殺事件だったと、昭和天皇の中での一貫した戦争観が形成されていくわけですね」

■別の専門家「陸軍を抑えていれば…」

別の専門家も、戦争へ至った原因は他にもあるとした上で、「陸軍を抑えていれば、その後の流れは変わったかもしれない」と指摘します。

日本大学の古川教授

「張作霖爆殺事件そのものでは、広い意味での国際関係、たとえば日米関係とか日英関係が悪化しているわけではない。（事件は）直接の原因ではなくて、その後に（戦争を）回避できるチャンスはいろいろあった」

「満州事変が国際関係上は大きなインパクトになりますので、『あれ（張作霖爆殺事件と同様の事）をやってもいけるかもしれない』と、陸軍の一部の軍人に思わせてしまった遠因の一つと言えるのではないかと思いますね」

なぜ日本は立ち止まる事ができず、戦争に突入していったのか。昭和天皇の貴重な肉声を記した歴史史料が、現代の私たちに問い掛けています。

（3月2日『news every.』より）