◇オープン戦 中日4―0楽天（2026年3月15日 バンテリンドーム）

中日は15日、育成ドラフト1位の牧野憲伸投手（26）を支配下登録することを決めた。牧野はここまでオープン戦4試合に登板して4回1失点、防御率2・25。この日は4番手で8回に登板し1イニングを1安打無失点に抑えた。

牧野は「とりあえずスタートラインに立てた。これからが勝負。継続できるように頑張ります。監督からも“ここからが勝負だから、また気を引き締めて”と言われました。結果にこだわって、開幕に向けてアピールしていきたい。与えられた場面で結果を残せるように」と意気込みを語った。

朝田球団本部長は「彼は支配下登録を目指して地道に取り組んできた。中継ぎの事情もありますし、後はケガなくやってもらえたら」と期待を寄せた。

◇牧野 憲伸（まきの・けんしん）1999年9月19日生まれ、北海道出身の26歳。白樺学園、富士大、BC・信濃、オイシックスを経て25年育成ドラフト1位で中日に入団。昨年はオイシックスでイースタン・リーグ41試合に登板して防御率2・90。1メートル81、91キロ、左投げ左打ち。