◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 イタリア8-6プエルトリコ(現地14日、アメリカ/ヒューストン）

1次ラウンド首位通過のイタリアがプエルトリコに勝利。2017年のオランダ以来のヨーロッパ勢によるベスト4進出を決めました。

初回に1点を先制された直後、2つのフォアボールから4番・パスカンティーノ選手のヒットで同点。さらにキャンゾーン選手、カグリオーン選手も続くなど4点を奪い逆転します。

4回には3連続フォアボールから満塁を作り、7番・フィッシャー選手がライトスタンドへ。ホームランかと思われましたがスタンドインの手前でファンが捕球したとしてツーベースに訂正されました。さらにドラツィオ選手もツーベースで続きこの回も4点を挙げました。

終盤4点を奪われたものの8-6で勝利。イタリア史上初のベスト4入りを決めました。

試合後セルベリ監督はここまでアメリカやメキシコ、そしてプエルトリコら強豪を破り無敗で進んでいるチームについて「鍵となったのはアメリカ戦での勝利だと思います。彼らは世界最高峰のチーム、世界最高の選手たちを倒したんですから。これで彼らは自信を持つでしょう。私もそう信じています」と語りました。