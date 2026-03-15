「旅がらす本舗清月堂」の糸井義一社長＝2026年1月、群馬県高崎市

群馬県高崎市の菓子製造販売「旅がらす本舗清月堂」の糸井義一社長（74）は、県警で刑事部長などを務めた異色の経歴の持ち主だ。退職後、警察での経験を生かしたいと民間企業に転身。創業約100年の老舗の経営立て直しを担い「第二の仕事でも成果を発揮できる姿を見せたい」と力を注いでいる。（共同通信＝勝田涼斗）

前橋市出身。高校卒業後の1970年、「好きな柔道を続けたい」と県警に入った。外務省へ出向し、メキシコでの大使館勤務も経験。2010年から2年間、県警刑事部長を務め、2012年3月に退職後、つてで洋菓子製造「ドンレミー」（東京都足立区）に再就職した。

「お菓子については全くの無知で不安もあった」。入社後間もない2014年、厳しい経営状況だった子会社・旅がらす本舗清月堂の社長に任命された。利益追求に頭を悩ます日々で「警察OBがどれだけやれるのか、との冷ややかな目もあった」と振り返る。

重視したのは、警察時代に培った「現場を第一に理解する」こと。新商品開発のため、自ら田畑を借りてサツマイモやもち米を栽培し、取り組む姿勢を示した。社員と信頼関係を築くため、悩みや心配事を相談できるホットラインも開設した。

経営は次第に安定し、一度は整理、縮小した直営店を創業地の前橋市に開くまでに。特殊詐欺被害の防止に貢献したいと、注意喚起を促す包装紙を採用した商品を販売し、売り上げの一部を防犯協会に寄付する予定だ。

県内にとどまらず、全国のお茶の間で愛される商品を提供したいと糸井さん。「前職の後輩に頑張る姿を見せるとともに、立場は変わっても群馬に貢献し続けたい」と、にこやかに語った。