堂本光一さん（47）とYouTuberのHIKAKINさん（36）が、15日放送の『Golden SixTONES』にゲスト出演。堂本さんが後輩・SixTONESとともにバトルゲームやリズムゲームに挑みました。

番組オープニングでセンター階段から登場した堂本さんは「さっそく落ちようかと思った」と、主演ミュージカルの代名詞“階段落ち”に絡めて笑いを誘い、スタジオは和やかなムードになります。

SixTONESにとっては、大先輩となる堂本さんですが、メンバーとの交流を聞かれると「ジェシーはそんなに関わりないはずなのに、なんか入ってくる」と親近感を明かし、堂本剛さんとも親交の深いジェシーさんに「彼と何を話すの？」と興味津々に聞く場面もありました。

■堂本光一 実験の数々に「すべてが無駄！ でも無駄こそエンタメ！」

最初のゲームは、世の中のあらゆる現象が起こるギリギリのタイミングを予測する『ギリギリ刑事』。VTRを見て相手よりも、ギリギリにボタンを押すことができたチームの勝利となるバトルゲームです。

今回は大実験SPと題し、全5問が出題されました。第1問は空気砲消火実験『空気砲の風で20メートル先のロウソクの炎が消えるギリギリを検証』。分析の参考に、サイエンスアーティスト･市岡元気さんと空気砲がスタジオに登場しました。

堂本さんが空気砲の前に立って威力を確かめようとするものの、SixTONESのボケ合戦が始まり、コーナーがまったく進行しない状況に堂本さんは「めんどくせえなSixTONES」とコメント。一方、HIKAKINさんは空気砲で顔が真っ白に。

さらに、パスタや歯ブラシを使った耐久実験や、恐怖のビリビリ実験など無駄すぎる実験の数々に、堂本さんは「すべてが無駄！ でも無駄こそエンタメ！」と盛り上げました。

■リズムゲームでHIKAKIN大活躍 堂本光一は思考停止

またリズムに合わせて机をたたき、曲を完成させる新感覚リズムゲーム『セッションハイスクール』にも挑戦。ドレミファソラシドを1人1音担当し、自分の音のバーが机のイラストとピッタリ重なった瞬間にたたいた時だけ音が鳴り、みんなで何の曲を演奏しているかを当てるゲームです。

リズム感に自信のあるHIKAKINさんは、得意のビートボックスを披露しながら「ミスんないです」と余裕を見せますが、堂本さんは「リズムは大丈夫だと思うけど、曲が分かるかな…」と明かしました。HIKAKINさんがさすがのリズム感でいち早く答えにたどり着く一方で、堂本さんは答えが分からず思考が停止し、追い込まれてフリーズしてしまいます。

堂本さんとHIKAKINさんが出演する『Golden SixTONES』は、日本テレビ系で15日午後9時から放送です。