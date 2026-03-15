Ｆ１中国グランプリ（ＧＰ）決勝が１５日に行われ、アストンマーティンにまたトラブルが発生してランス・ストロールがわずか１０周でリタイアした。

この日も序盤からキャデラックと下位争いとなったアストンマーティンは、ストロールが１０周目にマシントラブルでストップ。無念のリタイアとなってしまった。

プレシーズンからトラブル続きで、開幕戦のオーストラリアＧＰでもフェルナンド・アロンソがリタイア、ストロールが１５周遅れの最下位となるなど失態が相次ぐアストンマーティン。またもや繰り広げられた惨状に、海外ファンからはＳＮＳ上で批判が続出。「アストンマーティンが経験していることは、本当に説明がつかない。次から次へと問題が起こる」「本当に残念だが、これはまさに大惨事だ。アストンマーティンの１台はレースの３分の１も走らないうちにリタイアし、もう１台は最後尾。これはただ悲しいというレベルではなく、ひどすぎるとしか言いようがない」「アストンマーティンって本当にＦ１チームなの？」などと厳しい意見が相次いでいる。

アストンマーティンになかなか光が見えない。

