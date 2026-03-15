大人が羽織りたい「高見えジャケット」→【GU】に2,990円で売ってた、、！

軽アウターが活躍する春。大人の春コーデにぴったりな「高見えジャケット」があれば、ぜひ取り入れたいところ。そこで今回は、カジュアルな着こなしにマッチするジャケットを【GU（ジーユー）】からピックアップしました。手に取りやすい価格も魅力なので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。

羽織るだけで旬顔コーデに導くデニムジャケット

【GU】「デニムジャケット」\2,990（税込）

羽織るだけで鮮度アップが狙えるデニム素材のジャケット。ヴィンテージ感があり、プチプラとは思えないルックス。丸みのあるボクシーシルエットが、カジュアルながらも女性らしい雰囲気を漂わせます。ショート丈でボトムスとのバランスも取りやすく、春のカジュアルコーデでヘビロテできそう。スカートと合わせたフェミニンコーデや、トレンド感のあるデニムオンデニムスタイルもおすすめ。

ラフなスウェットパンツと合わせてこなれ見え

「着心地よく軽いのでアクティブな日でも着用できる」と、こちらのスタッフさんも太鼓判を押す「デニムジャケット」。軽やかな着こなしに仕上げたい春コーデで、ヘビロテしたくなりそうです。カラーはブルーとネイビーの2色展開。ネイビーならスウェットパンツと合わせても、カジュアルさはやや控えめに着られそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

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writer：Emika.M