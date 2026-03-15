　「かがわマラソン」が初めて開かれ、約1万人のランナーが参加しました。
　午前10時、高松市サンポートのあなぶきアリーナ香川でランナーが一斉にスタートしました。

　実行委員会事務局によりますとフルマラソンには1万439人が参加しました。

　香川県で初の日本陸連公認のかがわマラソン2026は、あなぶきアリーナを発着点に綾川町を折り返すコースです。

　沿道には快走するランナーを応援しようと多くの人が駆けつけました。
（　観客　）
「頑張れ～頑張れ～！」
（　高松市民　）
「楽しいです！弟が出ていたので応援に来た」
「めっちゃ人がいるからめっちゃ速いし色んな人いる　コスプレとか」
「すごく応援したくなる頑張っているなと思って楽しい。こちらまで元気をもらってありがたい気持ちになる」
　また、沿道には「盛り上げスポット」が用意され、獅子舞の演舞なども行われエールを送りました。
　大会は京都府の古川大晃さんがトップでゴール！記録は2時間16分34秒でした。
（ 京都陸協　古川大晃さん ）
「沿道の方々がすごくたくさんいてくださり、パワーのある応援をしてくれて、本当に心が震えた最後に海がばーっと見えるあの景色、とても印象に残りました」