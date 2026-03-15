「かがわマラソン」が初めて開かれ、約1万人のランナーが参加しました。

午前10時、高松市サンポートのあなぶきアリーナ香川でランナーが一斉にスタートしました。

実行委員会事務局によりますとフルマラソンには1万439人が参加しました。

香川県で初の日本陸連公認のかがわマラソン2026は、あなぶきアリーナを発着点に綾川町を折り返すコースです。

沿道には快走するランナーを応援しようと多くの人が駆けつけました。

（ 観客 ）

「頑張れ～頑張れ～！」

（ 高松市民 ）

「楽しいです！弟が出ていたので応援に来た」

「めっちゃ人がいるからめっちゃ速いし色んな人いる コスプレとか」

「すごく応援したくなる頑張っているなと思って楽しい。こちらまで元気をもらってありがたい気持ちになる」

また、沿道には「盛り上げスポット」が用意され、獅子舞の演舞なども行われエールを送りました。

大会は京都府の古川大晃さんがトップでゴール！記録は2時間16分34秒でした。

（ 京都陸協 古川大晃さん ）

「沿道の方々がすごくたくさんいてくださり、パワーのある応援をしてくれて、本当に心が震えた最後に海がばーっと見えるあの景色、とても印象に残りました」