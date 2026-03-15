東日本大震災から15年。津波で父が行方不明になった少年が、15年の時を経て語ってくれた父への思いと災害への備えとは。

【写真を見る】震災で“修学旅行に行けなかった”陸前高田の野球部エースが名古屋の始球式に招かれた いま語る15年 津波で父は行方不明

震災で甚大な被害を受けた、岩手県陸前高田市。

震災のあと、街は高さ12メートルの防波堤に囲まれました。今でも、震災の恐ろしさを伝えるため、数多くの震災遺構が残されています。



陸前高田市で農業を営む吉田凛之介さん（29）。吉田さんと初めて会ったのは、15年前の名古屋でした。

当時、名古屋市は震災で修学旅行に行けなかった中学生のために、市民から寄付金を募り、2泊3日の日程で名古屋市へ招待。その中にいたのが、吉田さんです。

野球部のエースだった吉田さんが任されたのは、ナゴヤドームでの始球式。

（吉田凛之介さん 当時中学3年）

「プロを目指して、この場に立てるように頑張りたい」

その吉田さんは今…

「“おとう”が仕事をやめたら農業をやると言っていて」

（吉田さん）

Q.ここでは何を作っている？

「もう終わるんですけど、ほうれん草」

街の高台、自宅前にあるビニールハウスは全部で5つ。育てているのはキャベツやほうれん草、トマトなど約40種類です。

吉田さんは、実家の農家を継いでいました。

（吉田さん）

「『少量･多品目』といって、量は少ないけど多くの種類を育てて、年中畑が回るように」

大学卒業まで野球を続け、盛岡市で就職した吉田さん。農家を継いだわけは…



（吉田さん）

「うちの“おとう”が、仕事をやめたら農業をやると言っていたのを聞いて、それだったら自分もやりたいなと」

Q.お父さんは定年になったら跡を継ぐつもりだった？

「多分そう。そんなに詳しくは聞けなかったので、わからない」

父親は津波の犠牲に…

震災の時、消防団員として避難誘導をしていて、津波に巻き込まれた父の利行さん（震災当時43歳）。



（吉田さん）

「やっぱり震災があったのが、大きかった。震災がなかったら、地元に帰ってくることもなかったかもしれない…」

跡継ぎがいなくなった畑。それを守っていくと決めました。



（吉田さん）

Q.この辺りでお父さんと遊んだ記憶はある？

「キャッチボールはここらでやったり、家の前でやったり…」



Q.子どもの時の街と違う？

「全然違う。このあたりは、りんご畑と山だったので」

今は3歳の娘の父親に

出会った当時中学生だった吉田さんも、今では結婚し3歳の娘を持つ父親に。



（吉田さん）

「かわいいですね、もうすぐ4歳になる。ちょっとうるさくなってきたけど。父親がもし生きていたら、大変だったと思う。離さなかったと思う」



Q.どんな15年だった？

「半分は野球やって、半分は仕事（農業）やってみたいな」

「“おとう”の気持ちもわかるが…自分の命が一番なので」

あれから15年、改めて地震への備えを聞くと…



（吉田さん）

「『自分の身は自分で守る』としか言えない。父親も人を助けて津波に流されているので…“おとう”の気持ちもわかる。おばあちゃんとか歩けない人を助ける気持ちもわかるが、やっぱり自分の命が一番なので」

震災を教訓にどう備えるのか。この国全体の課題です。