「いつの間に髪の毛切ってたの!?」吉岡里帆、背中ぱっくりドレスが美しすぎる
女優の吉岡里帆が15日にインスタグラムを更新し、プレゼンターとして出席した第49回日本アカデミー賞授賞式のオフショットを公開。ドレス姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】吉岡里帆、シースルードレス姿が美しい（7枚）
吉岡が「今年はプレゼンターで出席させて頂きました！」と投稿したのは13日に都内で行われた第49回日本アカデミー賞授賞式のオフショット。複数公開されている写真には、背中が大胆に開いた黒のシースルードレスで佇む彼女の姿が収められている。投稿の中で吉岡は「あ、新しい役で髪切りましたっっっスースーします」と明かしている。
彼女の投稿にファンからは「いつの間に髪の毛切ってたの!?」「美しい」「綺麗で大人っぽくってめっちゃステキ」などの声が集まっている。
■吉岡里帆（よしおか りほ）
1993年1月15日生まれ、京都府出身。連続テレビ小説『あさが来た』（2015）で注目を集め、その後、数々のドラマや映画で活躍。2026年は大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）で主人公・豊臣秀長の正妻・慶を演じることが決まっており、3月には映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』も公開される。
引用：「吉岡里帆」インスタグラム（@riho_yoshioka）
【別カット】吉岡里帆、シースルードレス姿が美しい（7枚）
吉岡が「今年はプレゼンターで出席させて頂きました！」と投稿したのは13日に都内で行われた第49回日本アカデミー賞授賞式のオフショット。複数公開されている写真には、背中が大胆に開いた黒のシースルードレスで佇む彼女の姿が収められている。投稿の中で吉岡は「あ、新しい役で髪切りましたっっっスースーします」と明かしている。
■吉岡里帆（よしおか りほ）
1993年1月15日生まれ、京都府出身。連続テレビ小説『あさが来た』（2015）で注目を集め、その後、数々のドラマや映画で活躍。2026年は大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）で主人公・豊臣秀長の正妻・慶を演じることが決まっており、3月には映画『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』も公開される。
引用：「吉岡里帆」インスタグラム（@riho_yoshioka）