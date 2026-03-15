タレントJOY（40）とユージ（38）が、15日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。最近の仕事ぶりについて話した。

今週は「続報！類似タレントJOY＆ユージ」。前週に続いて類似タレントとしてやってきた2人の間に格差が生まれていることを検証した。

JOYは今年独立。進行の吉村崇（45）が「仕事を取りに行ったりとか、営業活動もあるじゃないですか」と聞くと、JOYは「年始、各局に僕は回りました。自分で」。明石家さんま（70）が「パンフレットも作って？」と質問すると、「プロフィルも作って。しっかりやっていますから」。

そして「仕事で広告が決まりまして。投資の大きい会社の」。そして「この番組を見て、というのもありますし、いい感じに」と順調ぶりをアピール。

ユージは「金融庁さんからお仕事をいただいて」。そのほかにも「JICAさん」。マツコ・デラックスしは「すげぇとこばっかだな」と驚いた様子。

さらにユージは「（JICAの）60周年記念式典で国際フォーラムのすごいところに立たせていただいて」。そして「天皇皇后両陛下もいらっしゃって」。これには。明石家さんま（70）も「えっ!?」と声を出した。

ユージは「ものすごいお堅いちゃんとしたところで、国との太いパイプができました。ハンパじゃないです」と笑顔で言った。