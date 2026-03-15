「SMILE-UP.」被害補償の状況などを報告 申告者1038人、573人が補償内容に同意し570人に支払い【3月13日現在】

「SMILE-UP.」被害補償の状況などを報告 申告者1038人、573人が補償内容に同意し570人に支払い【3月13日現在】