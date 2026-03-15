お笑い芸人・ケンドーコバヤシ（53）が15日放送の読売テレビ「もんくもん 2週連続！春のもんく祭り」（日曜後4・00）に出演。先輩であるメッセンジャー・黒田有（56）に失礼な質問をぶつけ、スタジオを沸かせた。

結婚を祝福されたケンコバ。53歳で一児の父になったが、同番組のMC・黒田も54歳で娘が誕生した。「新米（パパ）として黒田さんにお聞きしたいことがある」と切り出したケンコバは、「これだけ後輩に嫌われてなんで平気でいられるんですか？」と前置きにそぐわぬ質問で、「子ども関係あれへんやないか！」とつっこまれた。

さらに「これも腹立つと思うんですけど、世間から“黒田の子”って言われないようにどうやってるんですか？」と無礼な問いかけで、「なんやその質問は！」と怒らせた。

ケンコバは「僕も決して褒められた人やないから、“ケンコバの子”って言われたらかわいそうやなと思って…」と釈明。黒田からは「オマエ、そんなん思ってへんやろ。俺の（子と言われる）ほうがちょっとイヤやろ？」とつつかれ、「はい！」と即答し、笑いを誘った。

ケンコバは「でもちょっとないですか？芸人の子って…」とわが子を心配すると、同じくゲストでタレントの矢口真里が「いやいや、私の子でもまあまあヤバいっす」と自虐的に語った。

これに、黒田が「ほんまのこと言うたら、それ一番イヤかも」と本音を吐露し、ケンコバも「矢口の子、ね」とニヤリ。「やめてくださいよ！頑張って生きてる！」と矢口は必死にアピールしていた。