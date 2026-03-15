「ＦＵＮＫＹ ＭＯＮＫＥＹ ＢΛＢＹ’Ｓ」のファンキー加藤が１５日までにＳＮＳを更新。昨季限りで現役を引退したヤクルト・川端慎吾２軍打撃コーチの引退試合にサプライズ出演の様子を披露した。

自身のインスタグラムに「ＦＵＮＫＹ ＭＯＮＫＥＹ ＢΛＢＹ’Ｓ」のファンキー加藤、モン吉、川端の３ショットをアップ。「川端選手の引退試合」と書き出すと、「サプライズで『悲しみなんて笑い飛ばせ』を歌わせていただきました。」と報告した。

続けて「川端選手は２００６年入団、僕らは２００６年デビューの同期です。場所は違えど同じ時代を、決して平坦ではなかった日々をどうにか生き抜いてきました。」と胸の内を記すと、「今日もたくさん愛されてましたね。ヤクルトファンの皆さんの『慎吾！』という熱いかけ声、胸に響きましたよ。」とコメント。さらに「長い現役生活、本当にお疲れさまでした。川端慎吾の第二章、新たな人生も応援しています。」と記し、最後は「絶望なんてないよ！！！ 希望だらけさ！！！！！」と「悲しみなんて笑い飛ばせ」のワンフレーズでエールを送り、投稿を締めた。

この投稿に「お疲れ様でした〜！！ 勝敗以上に！めちゃくちゃ盛り上がったライブになったようで、ヤクルトファンの方があげて下さった動画を見て幸せな気持ちになりました」「お疲れ様でした これだけ愛されている選手がずっと使い続けてくれた『悲しみなんて笑い飛ばせ』」「昨日は現地でした。セレモニー前に見慣れないセットがあるなとは思っていましたが、まさかのファンモンのサプライズライブにびっくりしました。慎吾さんの引退を一緒に盛り上げてくださってありがとうございました。笑顔と涙が溢れる慎吾さんらしい素敵なセレモニーになりました。」などのコメントが寄せられている。