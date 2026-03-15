◇女子アジア杯準々決勝 日本7―0フィリピン（2026年3月15日 オーストラリア・シドニー）

来年の女子W杯予選を兼ねるアジア杯に臨んでいる世界ランク8位の女子日本代表「なでしこジャパン」は15日、準々決勝で同41位のフィリピンを7―0で下し、準決勝進出とともに10大会連続10回目のW杯出場を決めた。

キャプテンマークを巻いて先発したMF長谷川唯（マンチェスターC）は、史上15人目の国際Aマッチ通算100試合出場を飾った。17年に20歳で代表デビュー。昨年から主将を務める大黒柱は「長く時間はかかりましたけど、たくさんの人に支えられてここまで来られた。今大会で優勝して次につなげられたら」と気持ちを新たにした。

今大会は負傷離脱したDF石川を除く全25選手がピッチに立ち、計13選手が得点を記録。長谷川は「今日もサブの選手がゴールを決めて勢いをもたらしてくれた。最初に出ていた選手も前半の難しい中でもどんどん仕掛けて後半のゴールが生まれた。準々決勝までチーム全員で戦えている」と手応えを語る。18日の準決勝は韓国と対戦。「ここから2つ続くので、優勝できるようにチーム全員で頑張りたい」と2大会ぶりの頂点へ表情を引き締めた。