元AKB48岡田奈々、ミニ丈ワンピで圧巻の美脚披露「スタイルの良さにびっくり」「ラインが綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/15】元AKB48の岡田奈々が3月13日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニ丈のワンピース姿を披露し、反響を集めている。
【写真】28歳元AKBセンター「美脚が眩しい」大胆露出ショット
岡田は「ファンのみんなと広島観光1日目の夜」とつづり、写真を複数枚投稿。ファンミーティングツアーのパネルを手に、鮮やかなブルーのミニ丈ワンピースで美しい脚が際立つショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「スタイルの良さにびっくり」「脚のラインが綺麗」「美脚が眩しい」「ブルーが似合う」「楽しい時間が伝わってくる」「今日も可愛くてビジュ良すぎ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元AKBセンター「美脚が眩しい」大胆露出ショット
◆岡田奈々、美脚輝くミニ丈ワンピース姿披露
岡田は「ファンのみんなと広島観光1日目の夜」とつづり、写真を複数枚投稿。ファンミーティングツアーのパネルを手に、鮮やかなブルーのミニ丈ワンピースで美しい脚が際立つショットを公開した。
◆岡田奈々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルの良さにびっくり」「脚のラインが綺麗」「美脚が眩しい」「ブルーが似合う」「楽しい時間が伝わってくる」「今日も可愛くてビジュ良すぎ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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