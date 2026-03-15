テレ朝人気アナ、手作りの“ヘルシーベーグル”披露「これは食べ過ぎるの分かる」「美味しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/15】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが3月14日、自身のInstagramを更新。手作りベーグルを披露した。
【写真】32歳テレ朝人気アナ「クオリティが高い」と話題の手作りベーグル
桝田は「もちもちぎっしりのベーグル」とコメントし、具沢山のスープを添えた2種類の手作りベーグルを披露。「牛乳やバターを使わないので、パンの中でもヘルシーに食べられます」と紹介しつつ、「低温調理したサラダチキンをサンドして食べたり、ブルーベリーとクリームチーズを挟んで食べたり」と、様々なアレンジを楽しんでいることを明かした。さらに「結局食べ過ぎてしまいます。笑」と、ユーモアを交えたコメントを記している。
この投稿にファンからは「手作りとは思えないほどクオリティが高い」「ヘルシーで美味しそう」「食べたくなる」「お料理上手」「健康的な食生活で憧れる」「これは食べ過ぎるの分かる」などと反響の声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳テレ朝人気アナ「クオリティが高い」と話題の手作りベーグル
◆桝田沙也香アナ、“もちもちぎっしり”の手作りベーグル公開
桝田は「もちもちぎっしりのベーグル」とコメントし、具沢山のスープを添えた2種類の手作りベーグルを披露。「牛乳やバターを使わないので、パンの中でもヘルシーに食べられます」と紹介しつつ、「低温調理したサラダチキンをサンドして食べたり、ブルーベリーとクリームチーズを挟んで食べたり」と、様々なアレンジを楽しんでいることを明かした。さらに「結局食べ過ぎてしまいます。笑」と、ユーモアを交えたコメントを記している。
◆桝田沙也香アナの投稿に反響
この投稿にファンからは「手作りとは思えないほどクオリティが高い」「ヘルシーで美味しそう」「食べたくなる」「お料理上手」「健康的な食生活で憧れる」「これは食べ過ぎるの分かる」などと反響の声が上がっている。（modelpress編集部）
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