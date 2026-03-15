クリアターンBOMBマスク再登場♡ヒアルロン酸でうるおい集中ケア

人気スキンケアブランドクリアターンから、うるおい集中ケアが叶う「ヒアルロンBOMBマスク」が数量限定で再登場します。人気イラストレーターミヤマアユミさんとのコラボデザインも魅力のシートマスクで、2026年4月1日より順次店頭発売。乾燥やキメの乱れが気になる肌をふっくらツヤ肌へ導く保湿ケアアイテムとして、注目を集めているシリーズです♡

爆弾級のうるおいを肌へ



CT BS うるおいマスク HY

「ヒアルロンBOMBマスク」は、“8分の集中ケアで8時間熟睡したような肌に”をコンセプトにした人気シリーズ。乾燥やキメの乱れが気になる肌の環境を整え、ふっくらとしたツヤ美肌へ導きます。

シートには、吸着型※1・高分子型※2・浸透低分子型※3の3種のヒアルロン酸を配合。角層までしっかり浸透し、肌のうるおいをたっぷりチャージします。

2024年に数量限定で発売された際には、保湿力の高さとみずみずしい使用感が好評を集め、今回の再販が実現しました。

容量：7枚入

★はじけるようなうるおい感のある使用感のこと

※1ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム

※2ヒアルロン酸Na

※3加水分解ヒアルロン酸/浸透は角層まで

hiritu新シリーズ登場♡頭皮＆ボディを整える2wayスクラブ

密着シートとやさしい処方



美容液の浸透力を高めるため、100MPaの高圧処理技術を採用。美容液を高圧力で処理することでナノサイズレベルまで乳化滴を小さくし、角層までうるおいを届ける処方になっています。

＊100MPaで高圧処理したナノカプセルのこと浸透は角層まで

また、シートには凸凹構造のプレミアム素材ベンリーゼTM※4を使用。やわらかな肌あたりで保水性と密着性に優れており、角質ケアも同時に行えます。

さらに、無着色・無鉱物油・アルコールフリー（エチルアルコール）・パラベンフリー・紫外線吸収剤フリー・シリコーンフリーのやさしい処方。

天然香料配合のリラックスフルーティーフローラルの香りが、スキンケアタイムを心地よく演出します。

※4ベンリーゼTMは旭化成の登録商標です。No.F43Y346

うるおい集中ケアを手軽に



クリアターンのBOMBマスクシリーズは、美容液たっぷりのシートと高い密着力で、短時間でもしっかりスキンケアができるのが魅力。

今回のヒアルロンBOMBマスクは、人気イラストレーターとのコラボデザインも楽しめる数量限定アイテムです。

乾燥が気になるときの集中保湿ケアとしてはもちろん、リラックスしたい夜のスキンケアにもぴったり♡うるおい満ちたツヤ肌を目指したい方は、ぜひチェックしてみてください。