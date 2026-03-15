「目が釘付けに」吉岡里帆、ショートヘアの黒ドレス姿を披露！ 「可愛すぎて声出ました」「芸術的美女」
俳優の吉岡里帆さんは3月15日、自身のInstagramを更新。日本アカデミー賞授賞式にプレゼンターとして出席した姿を披露しました。
【写真】吉岡里帆、ショートヘアの黒ドレス姿
「この会場にいるならではの心動く瞬間が沢山でした。歴史とチームワークを感じる功労賞の方々のスピーチが凄く印象的で、今日本映画界の一員でいられているんだと実感と背筋が伸びる思いでした。またいつか戻って来られるように頑張ろうと…」「受賞された皆様、本当におめでとうございます!!」とつづりました。最後に「あ、新しい役で髪切りましたっっっスースーします」と付け加えたように、髪を切りショートヘアに。背中が大胆に開いた黒いドレス姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「本当に背筋が真っ直ぐ伸びたお姿に目が釘付けに」「美しすぎる!!」「可愛すぎて声出ました、、」「美しすぎてテレビの前でキャーキャーいってました」「ショートも魅力的です」「里帆ちゃんのショート久しぶりに見れて嬉しすぎました」「お綺麗すぎます」「芸術的美女だよ」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】吉岡里帆、ショートヘアの黒ドレス姿
「可愛すぎて声出ました、、」吉岡さんは「"日本アカデミー賞" 今年はプレゼンターで出席させて頂きました! これまでお世話になった方々や大好きな人達と再会して、おめでとうございますを沢山言えた日になりました」と、7枚の写真を投稿。13日に行われた、第49回日本アカデミー賞の授賞式にプレゼンターとして出席した吉岡さん。
この投稿にコメントでは「本当に背筋が真っ直ぐ伸びたお姿に目が釘付けに」「美しすぎる!!」「可愛すぎて声出ました、、」「美しすぎてテレビの前でキャーキャーいってました」「ショートも魅力的です」「里帆ちゃんのショート久しぶりに見れて嬉しすぎました」「お綺麗すぎます」「芸術的美女だよ」と称賛の声が多数寄せられています。
セミロングヘア×眼鏡姿6日の投稿では、肩より長いセミロングヘアに眼鏡をかけた姿を披露していた吉岡さん。ガラリと印象が変わった今回のショートヘアスタイルは新しい役に合わせてとのことで、どんな作品に出演するのか今から楽しみですね！
(文:福島 ゆき)