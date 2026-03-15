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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

自転車での移動や公園での散歩など、身軽に動きたい日ってありますよね。

「QUICK PACK TRASPO（トラスポ）」は、そんなシーンにちょうどいいサイズ感のボディバッグです。

アクティブな見た目のパッションカラーのバリエーションも登場し、さらに好みに合わせやすくなった「QUICK PACK TRASPO」の魅力をご紹介します。

スマホもドリンクも、ファスナーいらず。

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移動シーンでモノを取り出すときのもたつきは、できるだけ減らしたいもの。

「QUICK PACK TRASPO」なら専用ポケット「スマポッケ」に手を伸ばすだけで、装着したままサッとスマホを出し入れできます。

たとえば地図アプリを確認したいとき、バッグを降ろしてごそごそやる手間が、まるごとなくなる感覚です。

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サイドのドリンクホルダーも同様で、500mlのペットボトルを抜き出すだけ。

スポーツ中や公園のベンチでひと息つくときにも、スムーズに水分補給できます。ファスナーの開閉という「1工程」を省くだけで、活動は思った以上に快適に。使うたびに「なるほどね」と思える瞬間が訪れますよ。

急な雨も気にしない。耐水度10,000mmの防水素材

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急な天候変化は日常茶飯事。天気予報を気にせず出かけられるのは、非常に心強いです。

耐水度10,000mm以上の防水生地に加え、止水ファスナーを採用。 継ぎ目からの浸水にもしっかり配慮されていて、もはやアウトドアギアに近いスペックです（※完全防水ではありません）。

汚れを気にせず使えるので、週末にキャンプやピクニックで使って、そのまま月曜の通勤に持ち出す、なんて使い方も。ミニマルに暮らしたい人にとってうれしい特長ですね。

3.5万人が選んだ、「ちょうどいい」サイズ感

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累計ユーザー数3.5万人を突破した「QUICK PACK」シリーズ。

多くのユーザーの声をもとに、何度も試作を重ねてつくり上げられたプロダクトです。

約500gと軽量ながら、財布・日焼け止め・モバイルバッテリーなど日常の持ちモノがきちんと収まる約3.1Lの容量。ロゴは控えめな配置で、どんな服装にも合わせやすいデザインです。

主張しすぎないけどちゃんと機能する。そのバランスが、長く支持されている理由なのかもしれません。

「QUICK PACK QUICK PACK TRASPO」は、街歩きからちょっとしたアウトドアまで、日常の移動を快適にしてくれるボディバッグ。

新たに登場した5色のカラーバリエーションなど詳細情報は、プロジェクトページでご確認いただけます。気になった方は、ぜひ一度チェックしてみてください！

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