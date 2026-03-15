通勤にも週末のキャンプにも。3万人が選んだ「ちょうどいい」サイズ感の防水バッグ
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
自転車での移動や公園での散歩など、身軽に動きたい日ってありますよね。
「QUICK PACK TRASPO（トラスポ）」は、そんなシーンにちょうどいいサイズ感のボディバッグです。
アクティブな見た目のパッションカラーのバリエーションも登場し、さらに好みに合わせやすくなった「QUICK PACK TRASPO」の魅力をご紹介します。
スマホもドリンクも、ファスナーいらず。
移動シーンでモノを取り出すときのもたつきは、できるだけ減らしたいもの。
「QUICK PACK TRASPO」なら専用ポケット「スマポッケ」に手を伸ばすだけで、装着したままサッとスマホを出し入れできます。
たとえば地図アプリを確認したいとき、バッグを降ろしてごそごそやる手間が、まるごとなくなる感覚です。
サイドのドリンクホルダーも同様で、500mlのペットボトルを抜き出すだけ。
スポーツ中や公園のベンチでひと息つくときにも、スムーズに水分補給できます。ファスナーの開閉という「1工程」を省くだけで、活動は思った以上に快適に。使うたびに「なるほどね」と思える瞬間が訪れますよ。
急な雨も気にしない。耐水度10,000mmの防水素材
急な天候変化は日常茶飯事。天気予報を気にせず出かけられるのは、非常に心強いです。
耐水度10,000mm以上の防水生地に加え、止水ファスナーを採用。 継ぎ目からの浸水にもしっかり配慮されていて、もはやアウトドアギアに近いスペックです（※完全防水ではありません）。
汚れを気にせず使えるので、週末にキャンプやピクニックで使って、そのまま月曜の通勤に持ち出す、なんて使い方も。ミニマルに暮らしたい人にとってうれしい特長ですね。
3.5万人が選んだ、「ちょうどいい」サイズ感
累計ユーザー数3.5万人を突破した「QUICK PACK」シリーズ。
多くのユーザーの声をもとに、何度も試作を重ねてつくり上げられたプロダクトです。
約500gと軽量ながら、財布・日焼け止め・モバイルバッテリーなど日常の持ちモノがきちんと収まる約3.1Lの容量。ロゴは控えめな配置で、どんな服装にも合わせやすいデザインです。
主張しすぎないけどちゃんと機能する。そのバランスが、長く支持されている理由なのかもしれません。
「QUICK PACK QUICK PACK TRASPO」は、街歩きからちょっとしたアウトドアまで、日常の移動を快適にしてくれるボディバッグ。
新たに登場した5色のカラーバリエーションなど詳細情報は、プロジェクトページでご確認いただけます。気になった方は、ぜひ一度チェックしてみてください！
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Image: NIG_online
Source: machi-ya