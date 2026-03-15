「日本は容赦ない」「クレイジーだ」なでしこJに大敗…驚愕の“０−44”に対戦国ファンが茫然「相手は練習のようにプレーした」【女子アジア杯】
３月15日に開催された女子アジアカップの準々決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがフィリピンと対戦。７−０大勝してベスト４進出を決めた。
勝てば来年の女子ワールドカップの出場権が得られるゲームで、日本はキックオフ直後からボールを支配して試合の主導権を握るもゴールが遠い。
それでも45分に田中美南のゴールで均衡を破ると、その３分後には古賀塔子が追加点を奪取。２点リードで前半を終えると、後半には千葉玲海菜、松窪真心、古賀、谷川萌々子、植木理子が得点した。
日本はスコアだけでなく、ボール支配率は85パーセント、シュート数は44―０とスタッツでも相手を圧倒した。
この結果を受けて、なでしこジャパンにフィリピンのファンが脱帽。SNS上では「クレイジーだ」「相手は練習のようにプレーした」「速くてボール扱いが上手すぎる」「相手の力に驚かされた」「日本は容赦ない」といった声が上がっている。
勝利したなでしこジャパンは、18日に行なわれる準決勝で韓国と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なでしこJ期待の21歳が決めた！ 松窪真心が待望の代表初ゴール
勝てば来年の女子ワールドカップの出場権が得られるゲームで、日本はキックオフ直後からボールを支配して試合の主導権を握るもゴールが遠い。
それでも45分に田中美南のゴールで均衡を破ると、その３分後には古賀塔子が追加点を奪取。２点リードで前半を終えると、後半には千葉玲海菜、松窪真心、古賀、谷川萌々子、植木理子が得点した。
日本はスコアだけでなく、ボール支配率は85パーセント、シュート数は44―０とスタッツでも相手を圧倒した。
この結果を受けて、なでしこジャパンにフィリピンのファンが脱帽。SNS上では「クレイジーだ」「相手は練習のようにプレーした」「速くてボール扱いが上手すぎる」「相手の力に驚かされた」「日本は容赦ない」といった声が上がっている。
勝利したなでしこジャパンは、18日に行なわれる準決勝で韓国と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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