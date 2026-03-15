『ももクロちゃんと！』放送終了を発表 「また別の形でみなさまの元へ戻ってこられるように精進して参ります」28日がラスト
テレビ朝日系『ももクロちゃんと！』（毎週土曜 深3：20）が28日に放送終了することを発表した。
【写真】「また別の形でみなさまの元へ」放送終了を発表した『ももクロちゃんと！』の投稿
15日、Xを更新し「番組からご報告です。5年半ご愛顧いただきありがとうございました！」とつづり、「『ももクロちゃんと！』スタッフ一同」と署名された画像を投稿した。
画像では28日の放送で放送を終了すると伝え「番組開始から5年半、視聴者の皆さま、ゲストの皆様には大変お世話になりました」と感謝した。
「そしてもちろん、ももクロメンバーの皆様。毎回の収録を全力で楽しみ、前のめりに取り組んでくださって感謝してもしきれません。また別の形でみなさまの元へ戻ってこられるように精進して参りますので、その時はまたよろしくお願い致します！」と結んだ。
【写真】「また別の形でみなさまの元へ」放送終了を発表した『ももクロちゃんと！』の投稿
15日、Xを更新し「番組からご報告です。5年半ご愛顧いただきありがとうございました！」とつづり、「『ももクロちゃんと！』スタッフ一同」と署名された画像を投稿した。
画像では28日の放送で放送を終了すると伝え「番組開始から5年半、視聴者の皆さま、ゲストの皆様には大変お世話になりました」と感謝した。
「そしてもちろん、ももクロメンバーの皆様。毎回の収録を全力で楽しみ、前のめりに取り組んでくださって感謝してもしきれません。また別の形でみなさまの元へ戻ってこられるように精進して参りますので、その時はまたよろしくお願い致します！」と結んだ。