ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１４日、米テキサス州ヒューストンで準々決勝が行われ、１次ラウンドＢ組１位のイタリアが８―６でＡ組２位のプエルトリコを破り、初の４強進出を果たした。

イタリア８―６プエルトリコ

イタリアは一回、３者連続適時打などで４点を奪い、四回に２者連続の２点二塁打。プエルトリコは八回に追い上げたが及ばず。

快進撃支える投手陣の踏ん張り

九回二死、最後の打者を左飛に打ち取ると、イタリアのワイサート（レッドソックス）はマウンド上で両腕を突き上げた。２点差に迫られた後の八回一死からプエルトリコの反撃を防いだ守護神を、セルベリ監督は「相手の勢いを消してくれた」とねぎらった。

１次ラウンドの米国戦で８点、メキシコ戦で９点を挙げ、この日は準優勝２度のプエルトリコから８点を奪った。メキシコ戦で大会初の１試合３本塁打を放った主将のパスクアンティノ（ロイヤルズ）をはじめ、勢いのある打線が目を引くが、指揮官は投手陣についても「誰かが自分の役割を果たせなかったとしても、次に控える選手がその穴を埋め、仕事を成し遂げてくれる」と手応えを示す。

初の４強入りを果たし、「イタリアの野球界にとって最高の日だと言っても、決して大げさではない」とパスクアンティノ。さらにその先へ、歴史を塗り替えていくつもりだ。（米テキサス州ヒューストン 帯津智昭）

イタリア・セルベリ監督「素晴らしい気分だ。これから『最強の中の最強』と戦うことになる。自分たちの野球を貫きたい」