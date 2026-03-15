キンプリ永瀬廉「14〜15年親友」の人気アイドルとの交流告白「妙に懐いてくる」
【モデルプレス＝2026/03/15】King ＆ Princeの永瀬廉が、13日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。15年来の親友を明かした。
【写真】永瀬廉の親友の人気アイドルが鬼滅コスプレに挑戦
番組ではプライベートの永瀬知る友人としてなにわ男子の西畑大吾とKEY TO LIT（キテレツ）の佐々木大光を紹介。永瀬は西畑との仲について「オーディションが一緒だった。同期で（事務所に）入ったタイミングも一緒なんで、今でもプライベートで週に1〜2回は会うくらい。14〜15年親友ですね」と話していた。
また、佐々木については「ジュニアの頃よく一緒に舞台をやっていた」とコメント。永瀬は「その時から妙に懐いてくるというか。後輩苦手なんで、どう扱っていいか分からんから、特別優しくできた記憶もないんですけど謎に懐いてくる後輩の1人」と説明し「ご飯とかも一緒に行ったりとか、僕の家にも何回か（来たことがある）」と佐々木との交流を明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆永瀬廉、西畑大吾は「14〜15年親友」
番組ではプライベートの永瀬知る友人としてなにわ男子の西畑大吾とKEY TO LIT（キテレツ）の佐々木大光を紹介。永瀬は西畑との仲について「オーディションが一緒だった。同期で（事務所に）入ったタイミングも一緒なんで、今でもプライベートで週に1〜2回は会うくらい。14〜15年親友ですね」と話していた。
◆永瀬廉、佐々木大光は「謎に懐いてくる後輩の1人」
また、佐々木については「ジュニアの頃よく一緒に舞台をやっていた」とコメント。永瀬は「その時から妙に懐いてくるというか。後輩苦手なんで、どう扱っていいか分からんから、特別優しくできた記憶もないんですけど謎に懐いてくる後輩の1人」と説明し「ご飯とかも一緒に行ったりとか、僕の家にも何回か（来たことがある）」と佐々木との交流を明かしていた。（modelpress編集部）
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