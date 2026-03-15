タレントJOY（40）とユージ（38）が、15日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。YouTubeで共演したことを追求された。

今週は「続報！類似タレントJOY＆ユージ」。前週に続いて、類似タレントとしてやってきた2人の間に格差が生まれていることを検証。

マツコ・デラックスが「私見たんですよ。なんかオススメで上がってきやがって。YouTubeが」と話した。そして「早速共演してんの」。昨年11月の「類似タレント速報」で2人が出演した後に、JOYのYouTubeにユージが出演した様子がアップされた。

マツコは「嫌々出ているからさ、全然やる気がない」と指摘。JOYが「それはね、僕も気になったんですよ」と言うと、マツコは「おまえもだったよ！2人ともだったよ！」と一喝。

するとユージが「JOY君のYouTubeなんですよ。僕は出てくれって頼まれたんで、厚意で。しかもノーギャラで」。その後「終わったと思ったら、それを4分割して出してきたんですよ」と暴露。明石家さんま（70）とマツコは爆笑。追い込まれた感のJOYは「薄く伸ばすんだよ」と話した。