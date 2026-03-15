準々決勝でベネズエラに敗れる

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇はならなかった。

侍ジャパンが激闘の末に散った。

大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8逆転で敗れ、連覇に届かなかった。

侍ジャパン公式インスタグラムが更新されたのは、試合終了から約45分後。「準々決勝 試合終了 日本5-8ベネズエラ 中盤に逆転を許し敗戦 準々決勝敗退で大会連覇ならず」という悔しい文章とともに、三塁側に整列するナインや監督、コーチらの写真を投稿した。

敗退後真っ先に公開された敬意の1枚。ファンからは「感動をありがとうございました」「本当に悔しいですが、日本の為に、野球の為に命を燃やしてくれた選手とスタッフの皆さんに感謝です」「ナイスゲームでした！日本の誇り！侍ジャパン！」「お疲れ様でした。 この悔しさを糧に、みんな強くなりましょう」など、労いの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）