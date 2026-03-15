DAIGO、北川景子の手作りぬいぐるみ添え活躍を祝福 妻の「超タイト」衣装も話題
ミュージシャンでタレントのDAIGOが13日にエックスを更新。第49回日本アカデミー賞で主演女優賞を獲得した女優で妻の北川景子を祝福した。
【写真】妻・北川景子の手作りぬいぐるみもかわいい！
DAIGOが投稿したのは1枚のオフショット。写真には、2025年公開の映画『ナイトフラワー』で主演を務めた北川の演技を称える主演女優賞の賞状と、北川が子どもたちのために手作りしたシマエナガとヒヨコのぬいぐるみが添えられている。投稿の中でDAIGOは「家に帰ったら、素敵なトロフィーと表彰状が！めちゃ嬉しい素晴らしい」とコメント。さらに「森田さん、内田監督と共におめでとうぃっしゅ」と、北川と共演した森田望智や監督を務めた内田英治への祝福の言葉を贈っている。
■DAIGO（だいご）
ロックバンドBREAKERZのボーカリスト。2003年にDAIGO☆STARDUSTとして「MARIA」にてメジャーデビュー。2007年、DAIGO☆STARDUSTとしての活動を封印、同年にAKIHIDE・SHINPEIとともにBREAKERZを結成、アルバム「BREAKERZ」でデビュー。2009年、デビューからわずか2年で日本武道館での公演を実現。以降4年連続で日本武道館公演を開催。2022年には、BREAKERZとしてデビュー15周年を迎えた。また、プライベートでは、2016年1月に女優・北川景子と結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月には第2子男児が誕生している。
引用：「DAIGO」エックス（＠Daigo19780408）
【写真】妻・北川景子の手作りぬいぐるみもかわいい！
DAIGOが投稿したのは1枚のオフショット。写真には、2025年公開の映画『ナイトフラワー』で主演を務めた北川の演技を称える主演女優賞の賞状と、北川が子どもたちのために手作りしたシマエナガとヒヨコのぬいぐるみが添えられている。投稿の中でDAIGOは「家に帰ったら、素敵なトロフィーと表彰状が！めちゃ嬉しい素晴らしい」とコメント。さらに「森田さん、内田監督と共におめでとうぃっしゅ」と、北川と共演した森田望智や監督を務めた内田英治への祝福の言葉を贈っている。
ロックバンドBREAKERZのボーカリスト。2003年にDAIGO☆STARDUSTとして「MARIA」にてメジャーデビュー。2007年、DAIGO☆STARDUSTとしての活動を封印、同年にAKIHIDE・SHINPEIとともにBREAKERZを結成、アルバム「BREAKERZ」でデビュー。2009年、デビューからわずか2年で日本武道館での公演を実現。以降4年連続で日本武道館公演を開催。2022年には、BREAKERZとしてデビュー15周年を迎えた。また、プライベートでは、2016年1月に女優・北川景子と結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月には第2子男児が誕生している。
引用：「DAIGO」エックス（＠Daigo19780408）