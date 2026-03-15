侍ジャパンはベネズエラに乱打戦で逆転負けを喫し、準々決勝で敗退となった。ＳＮＳでは、熱戦の行方を見守った有名人からねぎらいの声が上がった。

今大会を国内独占配信した動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」スペシャルサポーターの嵐・二宮和也は試合終了後、Ｘで「侍ＪＡＰＡＮの戦いが終わりました。我々も北海道から声援を送らせてもらいました」とつづり、「結果をすぐ受け止める事は難しいですが、試合が終わった後、楽屋では拍手が自然と湧き上がりました」と説明。「懸命に戦う姿にとんでもない勇気をもらいました。チーム日本を支えて下さった皆様本当にお疲れ様でした。ありがとうございます」と伝えた。

お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一もＸで「侍ＪＡＰＡＮの皆様、本当にお疲れ様でした 何度も何度も熱い気持ちにさせていただきました！！ ありがとうございました！！」とメッセージ。

モデルでタレントの藤田ニコルはＸで「お疲れ様でした！楽しかった！野球楽しい！」とつづり、歌手の山本彩は「ベネズエラ強かった…選手の皆さん、お疲れ様でした 連覇とはなりませんでしたが、沢山の熱戦と感動をありがとうございました そして、今年の阪神・レギュラーシーズンがより楽しみに…！！」とプロ野球の開幕にも期待した。

俳優の三田村邦彦はＸで「ＷＢＣ参加された 日本の選手みなさま！お疲れ様でした！鈴木誠也選手の怪我が深刻なものではないようお祈りしましょう！！」と１回の攻撃時にアクシデントに見舞われ、右膝違和感で２回の守備から途中交代した鈴木誠也外野手を心配。

俳優の小沢仁志はインスタグラムで「終わった…あとの楽しみはメジャーの開幕のみ しかし、投手がメジャーの圧に苦しんでる時にミスしたら負けるわな だがよく戦った！ お疲れ様、侍ＪＡＰＡＮ！ 次は３年後監督は代えてくれ…」とファンとして率直な感想をコメントしていた。