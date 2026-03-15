お笑いタレントのカンニング竹山（54）が15日、文化放送「野村くにまる 日曜ぐらいは…」（後1・30）に生出演し、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のテレビ放送について私見を語った。

大会はネットフリックスが独占生放送。地上波で試合は放送されなかった。侍ジャパンは14日（日本時間15日）の準々決勝で、ベネズエラに5―8で敗れ、姿を消した。竹山は「ネットフリックスなんか、あきらめないのかな？日本だけ映しますとか」とボヤいた。

そんな中で「邦丸さん、思ったんだけどね」と、パーソナリティーの野村邦丸に問いかけた。「ネトフリでやってるじゃないですか？それは分かった。社会事情もあるから分かる」としつつ、思いを吐露した。

「でも、天覧試合あったじゃないですか。天皇陛下がいらっしゃった時くらいは、せめてNHKとかやらなきゃいけないんじゃないの？って、僕は思うわけですよ。陛下がいらっしゃったからといって、それが理由になるかどうか分からないけど、やっぱいらっしゃって、日本の大会で…」

8日の1次ラウンド・オーストラリア戦には、天皇、皇后両陛下、長女愛子さまが観戦された。試合は吉田正尚の決勝2ランなどで4―3で競り勝った。

竹山は「NHKの悪口じゃないですよ。NHK大好きです」などとフォローしつつも、「NHKって決まりかなんかで、国民が興味あること、国民の行事とか、そういうのはやらなきゃいけないみたいなのが、あるらしいんですよ」と説明。「WBCはもちろん、入っていないのかもしれないけど、 やっぱり国民がみんな注目しているようなことじゃないですか。おまけに天皇陛下がいらっしゃってるっていう。相撲だってやるわけだから。あの一戦ぐらいは何とかして欲しかった」と残念がった。