犬が覚えやすいワード

犬は言葉の意味を理解することまではできませんが、「音」「リズム」「感情」「行動」などをセットにして覚えることができます。

飼い主が愛犬に対してどんな言葉を使うのかによって、犬の感情や行動は大きく変わります。そのため、なるべく犬が覚えやすいワードを使ってあげることが大切です。

1.短い言葉

犬が覚えやすいワードは、短い言葉です。

「待て」「来い」「放せ」「座れ」「戻れ」など、少し乱暴な言葉に聞こえるかもしれませんが、犬にとっては覚えやすいワードです。

聞き取りやすく、認識しやすいことが理由です。

愛犬を呼び戻したいときは、「〇〇ちゃんおいで～」と言うよりも、「〇〇」「来い」の方が、犬が言うことを聞く可能性が高いです。

叱るときも褒めるときも同じです。「〇〇ちゃんダメでしょう！」ではなく「ダメ」「いけない」、「〇〇ちゃんお利口さんだね」」ではなく「よし」「Good」「いい子」と言ってあげた方が伝わります。

2.飼い主が普段から使っている言葉

犬が覚えやすいワードは、飼い主が普段から使っている言葉です。

愛犬に言葉を覚えてもらいたいときは、自然と使うことができる言葉を選ぶべきです。しつけの専門用語など普段使うことのない言葉を使うと、感情を込めることが難しく、犬にも伝わりにくくなります。

普段から使っている自然な言葉を使うことで、一貫性を持たせることもでき、犬が混乱してしまうこともありません。

慣れない言葉を無理して使う必要はないので、飼い主が使いやすい言葉を選んで教えてあげましょう。

3.日常的な行動と結びつく言葉

犬が覚えやすいワードは、日常的な行動と結びつく言葉です。

「ごはん」「おやつ」「散歩」「お風呂」「病院」「トリミング」は、とくに犬が理解するまでにかかる時間が短い言葉です。

日常生活の中で繰り返し使う言葉ですので、“言葉を覚えてもらおう”と意識する必要もありませんし、トレーニングをする必要もありません。暮らしの中で自然と覚えることができる言葉です。

愛犬に言葉を理解してもらうためのトレーニング方法

言葉と行動をセットにして覚えてもらうこと

「おすわり」と言いながら犬のおしりに手を当て、下げるように優しく誘導してあげます。犬が座ることができたらご褒美をあげます。

これを繰り返しているうちに犬が理解し、「おすわり」の言葉で座ってくれるようになります。

最中または直後に褒める（叱る）こと

犬が言葉の意味の通りに行動することができたら、その行動をしている最中または直後に褒めることが大事です。

間違った行動を正したいときも同じで、犬が言葉の意味の通りに行動することができたら、その行動をしている最中または直後に「ダメ」「いけない」と言ってあげることが大事です。

時間が経ってしまった“事後”では、何を褒められているのか、何を叱られているのか、犬が理解することは困難です。

そして、間違った行動を正したいときは、叱ることよりも、正しい行動をしたときに褒めることの方が重要です。叱ることよりも褒めることを増やしていきましょう。

まとめ

犬が覚えやすいワードを3つ解説しました。

短い言葉 飼い主が普段から使っている言葉 日常的な行動と結びつく言葉

言葉そのものを理解することができるわけではありませんが、愛犬が言葉を認識して行動してくれたとき、喜びだけでなく、信頼関係や絆が深まっていることも感じられるはずです。

愛犬にも「嬉しい」「楽しい」を感じてもらうことができるよう、日常生活の中に取り入れながら、日々トレーニングに励んでみましょう。無理はせず、楽しむことが大切です。