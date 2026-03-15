なでしこジャパン、7発大勝でアジア杯準決勝進出！　2027年開催W杯の出場権も獲得

🇯🇵W杯出場へ大きな追加点🌸



林穂之香のドンピシャのCKを

古賀塔子が頭で仕留めた！



この試合に勝てばW杯出場が決まる

なでしこジャパンが２点リードで後半へ



🏆AFC女子アジアカップ 準々決勝

🆚日本×フィリピン

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