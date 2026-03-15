リヴァプール、GKアリソンの契約延長条項を行使か…契約は2027年までに
リヴァプールに所属するブラジル代表GKアリソンの契約が延長されたようだ。
現在33歳のアリソンはインテルナシオナル、ローマを経て2018年夏にリヴァプールへと移籍すると、加入初年度から守護神に君臨。ここまで公式戦330試合に出場し、2度のプレミアリーグ制覇やチャンピオンズリーグ（CL）優勝など多くのタイトル獲得に貢献してきた。
今季もここまで公式戦32試合に出場し、主力として起用されているアリソンだが、現行契約は2026年6月30日までとなっているため、去就には注目が集まっている。
しかし、前回2021年8月に新契約を締結した際に、契約には1年間の延長オプションが付随していることも明らかになっていたなか、移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、今回リヴァプールはこの延長オプションを行使した模様で、アリソンの契約は2027年6月30日までに延長されたことで、今夏に同選手がフリーでリヴァプールを退団する可能性はなくなったようだ。
現在33歳のアリソンはインテルナシオナル、ローマを経て2018年夏にリヴァプールへと移籍すると、加入初年度から守護神に君臨。ここまで公式戦330試合に出場し、2度のプレミアリーグ制覇やチャンピオンズリーグ（CL）優勝など多くのタイトル獲得に貢献してきた。
今季もここまで公式戦32試合に出場し、主力として起用されているアリソンだが、現行契約は2026年6月30日までとなっているため、去就には注目が集まっている。