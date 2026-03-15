『リブート』重大発表 ネットに衝撃走る
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）が新キャストを解禁し、ネット上で大きく注目を集めている。
【写真あり】黒幕か？出演解禁で衝撃が走った”大物キャスト”
新たに出演が解禁されたのは、歌舞伎俳優・市川團十郎。日曜劇場への出演は今作が初となり、物語の最終章で重要な役割を担う大物政治家・真北弥一を演じる。ファンからは「遂にクジラが判明」「めっちゃ豪華なキャスティング」「まさか團十郎さんとは」「絶対に黒幕じゃん」などの声が寄せられている。
弥一は22日放送の第9話から本格的に登場。弟・正親との兄弟対決や、早瀬との関係が物語の大きな鍵を握る。最終章に突入する物語で、権力の頂点を目指す男がどのような存在として立ちはだかるのか注目だ。
【写真あり】黒幕か？出演解禁で衝撃が走った”大物キャスト”
新たに出演が解禁されたのは、歌舞伎俳優・市川團十郎。日曜劇場への出演は今作が初となり、物語の最終章で重要な役割を担う大物政治家・真北弥一を演じる。ファンからは「遂にクジラが判明」「めっちゃ豪華なキャスティング」「まさか團十郎さんとは」「絶対に黒幕じゃん」などの声が寄せられている。
弥一は22日放送の第9話から本格的に登場。弟・正親との兄弟対決や、早瀬との関係が物語の大きな鍵を握る。最終章に突入する物語で、権力の頂点を目指す男がどのような存在として立ちはだかるのか注目だ。