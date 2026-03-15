元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が14日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。村重の中学の同級生らのトーク力を今田耕司が褒めた。

山口県出身の村重はHKT48のメンバーになるため、13歳のときに博多に引っ越したことを明かし、番組では中学時代の友人と食事をするシーンが放送された。

中学時代の友人は転校してきた村重について「『転入生です』って言って先生の前で紹介されよって、自己紹介されよって、めちゃくちゃ白くて、スタイル良くて、バリかわいい子来たと思った。でもすごく静かそう。どっちかというと」と静かそうな印象を受けたことを方言で語った。

その友人は「（村重が）あんまり素を出さんようにしとるんかなって思いよって、話しかけよって私は。友だちになりたくて。話しかけて、したら、めっちゃおもろいやんってなって。めっちゃ素を出してくれるようになって」と親しくなった経緯を語った。

村重は仕事の都合で頻繁に早退していたことを明かし、「男子たちにさ、めっちゃ言われてたよね」とイジられたことを明かし、「男子たちと戦ってくれてた」と村重をかばってくれていたことを明かした。

今田はVTRを見て、「ようしゃべる友だちやな。むちゃくちゃしゃべるしエピソードもわかりやすかったわ。上手」と村重の友人たちを褒めた。