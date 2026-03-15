全日本プロレス１５日の後楽園大会で斉藤ジュン（３９）＆斉藤レイ（３９）の「斉藤ブラザーズ」が、世界タッグ王者の「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」こと綾部蓮（２９）、タロース（３４）組に挑戦するも、無念の敗北を喫した。

返り咲きはならなかった。昨年８月からケガで戦線を離脱していたレイは２月の大田区大会で復帰。この日約９か月ぶりのタッグでの登場に会場は大歓声に包まれた。

斉藤ブラザーズは抜群のコンビネーションで、ＴｏＣを責め立てる。２人同時のショルダータックル、合体式のブレーンバスターをタロースに決めてペースをつかんだ。

しかし綾部から反撃のドロップキックをくらうと、ジュンは合体チョークスラムでマットにたたきつけられ、大ダメージを負ってしまう。救出に向かったレイも同じく、合体チョークスラムでたたきつけられてＫＯ状態に。最後はダメ押しのデスルーレットを綾部に決められて、ジュンが３カウント。斉藤ブラザーズは無念の敗戦となった。

試合後、互いに肩を貸しながら引き上げた２人はノーコメントで控室へ。２０日八王子大会ではジュンがタロースと、レイが綾部とそれぞれ一騎打ちを予定している。シングル戦でのリベンジなるか注目だ。