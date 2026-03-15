1児の母・木村文乃、彩り豊かな“作り置きおかず”4種公開「全部美味しそう」「几帳面さが伝わる」の声
【モデルプレス＝2026/03/15】女優の木村文乃が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。4種類の作り置きおかずを公開した。
【写真】1児の母の美人女優「彩りが綺麗」と話題の作り置きおかず
木村は「作り置きたち」とつづり、4種類の保存容器に詰められた彩り豊かな手料理を公開。「大根と昆布の出汁煮」「キクラゲとトマトの中華風卵炒め」「シンプルすぎたポテサラ」「小松菜のおひたし」と、それぞれのメニューを紹介している。
この投稿にファンからは「全部美味しそう」「健康的でバランスが良い」「お忙しいのに凄い」「彩りが綺麗」「お腹すいてくる」「料理上手」「保存容器の並びも美しくて几帳面さが伝わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母の美人女優「彩りが綺麗」と話題の作り置きおかず
◆木村文乃、作り置きおかず4種披露
木村は「作り置きたち」とつづり、4種類の保存容器に詰められた彩り豊かな手料理を公開。「大根と昆布の出汁煮」「キクラゲとトマトの中華風卵炒め」「シンプルすぎたポテサラ」「小松菜のおひたし」と、それぞれのメニューを紹介している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿にファンからは「全部美味しそう」「健康的でバランスが良い」「お忙しいのに凄い」「彩りが綺麗」「お腹すいてくる」「料理上手」「保存容器の並びも美しくて几帳面さが伝わる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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