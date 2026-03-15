元2700ツネ、新車披露で家族顔出しドライブ「装備すごい」「子どもたちそっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/03/15】元お笑いコンビ・2700で芸人のツネが3月11日、自身のYouTubeチャンネルを更新。家族との新車でのドライブの様子を公開した。
【写真】43歳人気芸人、子ども顔出しで「そっくり」と話題
ツネは「『新車購入』やった！新車だ！家族みんなでドライブトーク！」というタイトルで動画を投稿。「8年弱の乗ったヴォクシーから、新しいアルファードに買い替えました！乗り心地が良過ぎて家族みんな大喜びです！パパ更に頑張らなくちゃ！！」という説明を添えており、動画はツネが運転する車に、妻、息子のあおくん、はるくん、こうくんが乗っている様子からスタート。「ツネファミリー、車買い替えました！トヨタのボクシーに乗ってたんですが、今回トヨタのアルファードという車に乗り換えました。前の車は2年落ちで買って、東京ー大阪間も結構行き来しながら使ったので、そろそろ買え時かなということで」と、早速運転している車が新車・アルファードであることを紹介した。
その後車内のそれぞれの装備について、妻から「『知ってるわ！』ってなるんじゃない？みんな」とツッコミを受けながらもひとつひとつ丁寧に紹介していったツネ。装備に子どもたちが「めっちゃ感動してた」とツネらが語ると、息子がシードを実際に動かしてみせたりと、家族全員が新車が嬉しくて仕方がない様子。この日の目的地が家族初の「ららぽーと EXPOCITY」であることも明かされていた。
ツネの投稿は「5人広々乗れてバッチリ」「次は家族旅行ですね」「子どもたちそっくり」「奥さんのツッコミ最高」「装備すごい」「パパの頑張りが形になって素敵」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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◆元2700ツネ、新車披露
ツネは「『新車購入』やった！新車だ！家族みんなでドライブトーク！」というタイトルで動画を投稿。「8年弱の乗ったヴォクシーから、新しいアルファードに買い替えました！乗り心地が良過ぎて家族みんな大喜びです！パパ更に頑張らなくちゃ！！」という説明を添えており、動画はツネが運転する車に、妻、息子のあおくん、はるくん、こうくんが乗っている様子からスタート。「ツネファミリー、車買い替えました！トヨタのボクシーに乗ってたんですが、今回トヨタのアルファードという車に乗り換えました。前の車は2年落ちで買って、東京ー大阪間も結構行き来しながら使ったので、そろそろ買え時かなということで」と、早速運転している車が新車・アルファードであることを紹介した。
◆ツネの投稿に反響
ツネの投稿は「5人広々乗れてバッチリ」「次は家族旅行ですね」「子どもたちそっくり」「奥さんのツッコミ最高」「装備すごい」「パパの頑張りが形になって素敵」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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